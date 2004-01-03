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۱۳ دی ۱۳۸۲، ۱۷:۴۳

فرانسه خواستار رسيدگي قضايي درباره سقوط هواپيماي مصري شد

دومينيك پربن وزير دادگستري فرانسه امروز از دادستانهاي اين كشور خواست كه بعد از سقوط بوئينك 737 خطوط هوايي مصر در درياي سرخ كه منجر به كشته شدن يكصدو سي و سه گردشگر فرانسويي شد يك تحقيقات قضايي مربوط به قتل را آغاز كنند .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، يك سخنگوي وزارت دادگستري فرانسه امروز اعلام كرد كه اين اقدام يك پيشداوري درباره  علل اين فاجعه نخواهد بود اما يك چهارچوب قانوني در اختيار مصر و فرانسه قرار مي دهد تا بازجويان اين دو كشور بتوانند در كنار يكديگر كار كنند .
فرانسه صبح امروز اعلام كرد كه اين كشور براي كمك به مقامات مصري براي حل اين معضل يك گروه به مصر اعزام كرده است كه اين گروه مسئوليت شناسايي اجساد و تحقيق پيرامون علل اين حادثه را برعهده دارند .

کد مطلب 49259

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