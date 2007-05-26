سکولارها در ترکیه بار دیگر دست به تظاهرات زدند

به گزارس خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، شهرهای بزرگ ترکیه امروز نیز شاهد برگزاری تظاهرات سکولارهای این کشور در اعتراض به دولت "رجب طیب اردوغان" بود.

بر همین اساس، طرفداران سکولاریسم در ترکیه امروز در شهرهای ازمیر، استانبول، آنکارا، سامسون و غرب دنیزلی دست به تظاهرات زدند.

بر اساس این گزارش، تظاهرکنندگان فریاد می زدند: "ترکیه سکولار بوده و سکولار نیز خواهد ماند".

این گزارش در ادامه می افزاید : طرفداران سکولار معتقدند دولت حاکم ترکیه قصد دارد عقاید خود را بر کشور دیکته کند.

اختلافات سکولارها با دولت اسلامگرای ترکیه پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در کابینه این کشور و رای نیاوردن "عبدالله گل" وزیر امور خارجه ترکیه برای احراز پست رئیس جمهوری این کشور آغاز شد ؛ پس از آنکه نمایندگان سکولار حاضر در مجلس ترکیه از شرکت در این انتخابات خودداری کردند، نخست وزیر این کشور طرح اصلاح قانون اساسی و انتخاب رئیس جمهور بر اساس رای مستقیم مردم را ارائه داد که این طرح درمجلس ترکیه تایید شد، اما روز گذشته "احمد نجدت سزر" رئیس جمهور ترکیه با تائید آن مخالفت کرد.