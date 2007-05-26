به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مسجد جامعی در نخستین همایش شوراهای اسلامی‌ شهر و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری افزود: آنچه برای تعامل میان سازمان میراث فرهنگی و شوراهای شهر از اهمیت ویژه ‌ای برخوردار است، نگاه مشترک و رسیدن به یک دیدگاه متقابل و مشترک است.

وی داشتن سرمایه را موضوعی فرعی دراین تعامل دانست و گفت: همدلی و همکاری برای تعامل و گفتگوی یکسان و دو سویه از اهمیت بیشتری برخوردار است و برای این که دستگاههای مختلف و مرتبط با میراث فرهنگی و گردشگری بتوانند در کنار یکدیگر قرار بگیرند، نخستین شرط ما همکاری و انسجام است.

مسجد جامعی خاطرنشان کرد : جاذبه‌ های طبیعی، تاریخی و مذهبی زیادی در کشوروجود دارد به همین دلیل تمامی‌ روستاییان و شهرها باید به نقطه ‌ای برسند که خود را حافظ میراث فرهنگی بدانند و این امر جز با اطلاع رسانی و مشارکت گروههای مختلف و نیروهای داوطلب جهت ایجاد کاربری در این اماکن تاریخی ایجاد نمی شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی‌ شهر تهران گفت : حضور شوراها و مشارکت گروههای داوطلب عاملی موثر برای انجام مقدمات هماهنگی و همکاری شوراها و سازمان میراث فرهنگی در سراسر کشور است.

وی افزود : شناسایی آثار، ‌اطلاع رسانی و آموزش از دغدغه ‌های اصلی در جهت حفظ میراث فرهنگی و توسعه گردشگری و همچنین احیاء صنایع دستی در کشور است.

به گفته مسجد جامعی،‌ حفاظت از آثار میراث فرهنگی نباید تنها مبتنی بر دور نگه داشتن مردم از این آثار باشد بلکه با تعریف کاربری باید زمینه‌ حضور جدی این اماکن در زندگی مردم را فراهم کرد تا حساسیت‌ های ملی نیز نسبت به حفاظت این آثار بر انگیخته شود.

وی گفت : باید با تعریفی درست و مدون از بافت تاریخی، موضوع شهردار بخش تاریخی که پیش از این نیز مطرح شده بود، در مدیریت و نظام شهرها گنجانده شود.