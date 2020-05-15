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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۱:۴۳

انصاری:

معاملات در اینستکس، برای ایران قانع کننده نیست

معاملات در اینستکس، برای ایران قانع کننده نیست

معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر خارجه گفت: معاملات تجاری از طریق اینستکس در حال حاضر برای ایران قانع کننده نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا انصاری در پاسخ به این سوال که از طریق اینستکس از یک شرکت آلمانی محصولات دارویی خریداری و در فروردین امسال وارد بازار کشور شد و بانک مرکزی در حال رایزنی برای معامله‌ای جدید است، گفت: این ساز و کار (اینستکس) اگرچه برای ما قانع کننده نیست، اما فعالیت‌های محدودی را قبل از عید با آن شروع کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی نیز علاقمند است اینستکس فعال شود، افزود: بر این اساس امیدواریم بعد از مواردی که آن کالاها وارد ایران شد، در آینده نیز بتوانیم از این ساز و کار برای خریدهای خودمان از اروپا استفاده کنیم.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امورخارجه درباره اینکه اروپائی‌ها آیا همکاری‌های لازم را در این باره دارند، گفت: هرچند طرف‌های اروپایی همکاری دارند، اما نوع و تعداد کالاها محدود است و امیدواریم در آینده این مجموعه خودش در بخش تمام کالاها، امکان تجارت میان دو کشور را فراهم کند.

کد مطلب 4925929

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