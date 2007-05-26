به گزارش خبرگزاری مهر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار مسئولان و دست اندرکاران مراسم هجدهمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره)، حرکت مستمر و مستحکم در صراط مستقیم الهی را درس بزرگ امام برای مسئولان، مردم، نخبگان و همه گروهها و جناحهای سیاسی خواندند و افزودند: هرکس که دلش برای تحقق اهداف انقلاب و «پیشرفت و عزت» ملت و کشور می تپد باید تقوا، صداقت، شجاعت، توکل و تمسک امام بزرگوار به شرع مقدس را سرلوحه کار خویش قرار دهد.



ایشان، تأثیرشگفت انگیز امام خمینی را در فضای جامعه بشری، ماجرایی معنوی و الهی برشمردند و افزودند: قدرت تأثیرگذاری حوادث و ماجراهای طبیعی، با گذشت زمان کاهش می یابد و به پایان می رسد ، اما در حوادث الهی، گذشت زمان، دایره، عمق و ماندگاری تأثیرات را افزایش می دهد و ماجرای امام عزیز ما، در زمره این گونه حوادث است.



حضرت آیت الله خامنه ای، زنده تر شدن آرمانها و تعالیم امام خمینی (ره) را در میان ملتهای مسلمان، نشانه ای از الهی بودن حرکت ایشان دانستند و خاطرنشان کردند: بازگشت به هویت و ارزشهای اسلامی، بیزاری از قدرتهای زورگو، و نفرت از بت بزرگ یعنی امریکا و صهیونیزم ، از جمله تعالیم در حال گسترش امام راحل در جهان اسلام و نشان دهنده افزایش قدرت تأثیرگذاری آن بزرگوار است.



ایشان شور و شوق نسل جوان دنیای اسلام را به امام خمینی، شگفت انگیز خواندند و افزودند: حجم تبلیغات مستمر دشمنان اسلام درباره امام با حجم تبلیغاتی که برای طرح و تقویت شعارهای امام انجام می شود قابل مقایسه نیست، با این حال برآیند این چالش سیاسی – تبلیغاتی، امروز به ظهور نسلی جوان در کشورهای مختلف از جمله لبنان و فلسطین منجر شده که حتی دوران حیات و رحلت امام را به یاد نمی آورد اما در پرتو جاذبه تعالیم آن بزرگوار، پرچم اسلام را در مقابل دشمنان خدا برافراشته است و به این کار افتخار می کند.



حضرت آیت الله خامنه ای رمز جاذبه الهی و مغناطیس وجودی امام خمینی (ره) را، کار برای خدا دانستند و افزودند: امام راحل عظیم الشأن در همه دقایق زندگی پربرکت خویش، فقط درصدد جلب رضایت پروردگار بودند و این واقعیت درس بزرگ ایشان برای امروز و فردای ملت، مسئولان و همه نخبگان و فعالان عرصه های سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی است.



رهبر انقلاب اسلامی، برگزاری مراسم بزرگداشت امام و ترویج نام و یاد ایشان را بسیار لازم و کاری واجب خواندند و با تشکر از مسئولان و دست اندرکاران برگزاری این مراسم افزودند: به موازات تلاش برای بزرگداشت امام راحل، باید مبانی و اصول آن بزرگوار به عنوان شاخصها و معیارهای عملی، در همه عرصه ها مورد توجه کامل قرار گیرد چرا که مطرح کردن ظاهری نام امام و نادیده گرفتن اصول ایشان، ظلم به امام است.



حضرت آیت الله خامنه ای، اصول و شاخص های راه و حرکت امام را کاملاً روشن دانستند و با اشاره به شرع مقدس به عنوان یکی از اصول و مبانی خط امام خاطرنشان کردند: برخی تلاش می کنند مبانی اسلام و اهداف انقلاب مانند مردم سالاری دینی و حقوق بشر در اسلام را به گونه ای تأویل و توجیه کنند که با لیبرالیزم شکست خورده و بی حاصل غربی منطبق شود و مورد قبول غربی ها قرار گیرد اما این کار انحراف از خط امام است و دقیقاً در نقطه مقابل مبانی و دیدگاههای امام خمینی قرار دارد، بنابراین باید مراقب این انحراف بود و درباره آن هشدار داد.



حضرت آیت الله خامنه ای، ضدیت با تحجر و در عین حال پایبندی کامل به احکام اسلامی را از دیگر شاخص های امام خمینی دانستند و افزودند: امام واقعاً با تحجر، جزم اندیشی و کوته بینی با جدیت مخالفت می کردند و فکری باز و روشن داشتند اما حد روشنفکری امام، احکام اسلام بود که متأسفانه برخی این حد را رعایت نمی کنند و مبانی انقلاب را به سلیقه خود کم یا زیاد می کنند که این کار، برخلاف خط و راه امام خمینی است.



رهبر انقلاب اسلامی مجاهدت را شرط ضروری «ترویج حق و حقانیت» برشمردند و تأکید کردند: باید برای ترویج و تعمیم تفکرات امام راحل عظیم الشأن، به طور مستمر و خستگی ناپذیر مجاهدت ، و در «فکر و حرف و عمل»، همان گونه که ایشان می خواست رفتار کرد تا حرکت عظیم آن بزرگوار با قوت و قدرت ادامه یابد.



در آغاز این دیدار آقای محمدعلی انصاری رئیس ستاد هجدهمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) در گزارشی از فعالیتهای این ستاد اعلام کرد بیش از 5/1 میلیون زائر شهرستانی و صدها هزار نفر از تهران، روز 14 خرداد به نمایندگی از ملت وفادار ایران، با خمینی کبیر میثاق دوباره می بندند.



آقای محمدعلی انصاری با اشاره به حضور صدها اندیشمند و متفکر خارجی در مراسم ارتحال امام و همایشهای مختلف ایام سالگرد گفت: هجدهمین مراسم رحلت امام راحل به یاری پروردگار و در پرتو تلاشهای همه سازمانها و دستگاههای مختلف، از لحاظ کمی و کیفی با سالهای گذشته متفاوت خواهد بود.