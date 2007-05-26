به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان اصفهان، رئیس جمهور در سومین روز از بیست ونهمین سفر استانی خود ظهر امروز با حضور در جمع مردم آران و بیدگل با بیان این مطلب افزود: کشورهای غربی 28 سال است که جمهوری اسلامی ایران را تحریم می کنند تا شاید بدین طریق ایران بندگی آنان بپذیرد ، من به آنان اعلام می کنم که سخت در اشتباه هستند زیرا ملت ایران آرزوی تبعیت از فرمانهای آنان را هیچ گاه محقق نخواهند ساخت و آنان این آرزو را با خود به گور خواهند برد.

وی افزود: ملت ایران آگاهانه و به لطف خدا و با تمام وجود کرامت و قدرت خود را حفظ خواهد کرد ومحال است در این صف آرایی سیاسی دشمن کوتاه بیاید و سرسوزنی عقب نشینی کند.

رئیس شورای عالی امنیت ملی گفت: کشورهای غربی تلاش می کنند امروز ایران را به هر طریق ممکن بترسانند، بنده در همین جا اعلام می کنم که این تصور شما به خاطر این است که شما فکر می کنید قدرت بزرگی هستید ولی خبر ندارید که ملت ایران قدرت شما را به حساب نمی آورد و از هارت و پورت های شما هراسی ندارد.

وی تصریح کرد: ملت ایران شما را به حساب نمی آورد باید بدانید ملت ایران امروز با آگاهی وایمان مسیر روشن خود را با وحدت و اتحاد ادامه خواهد داد و در برابر تمامی تهدیدات با تمام توان ایستادگی خواهد کرد.

احمدی نژاد در ادامه گفت: شاید یک روز شما قادر بودید به دلیل پولی که دراختیار داشتید جنگ تحمیلی و محاصره اقتصادی را به ما تحمیل کنید اما امروز باید به شما بگویم این ملت با توکل به خدا توانسته است به قله های پیشرفت و سعادت دست پیدا کند و از دستاوردهای خود از جمله فن آوری صلح آمیز هسته ای دفاع خواهد کرد.

وی گفت: شما نگران این هستید که ملت ایران به عزیزترین ملت ها تبدیل شود بدانید که به زودی این اتفاق خواهد افتاد و به زودی طعم تلخ این پیروزی را ملت ایران به شما خواهند چشاند.

رئیس جمهور گفت: ما می دانیم که شما کشورهای استکباری از انرژی هسته ای و حتی بمب هسته ای نمی ترسید زیرا انبارهای شما از بمب های هسته ای پر شده است، شما از انرژی ملت ایران می ترسید که مبادا شما را به خاک مذلت بکشد.

رئیس قوه مجریه در پایان سخنان خود به سازندگی کشور اشاره کرد و گفت: امروز دولت در تلاش است با استفاده از توان و تمامی امکانات خود در شهرستانها بتواند قله های سعادت را هر چه زودتر فتح کند.

وی اختصاص 60 میلیارد تومان تسهیلات زودبازده، ایجاد کنار گذر آران و بیدگل، افزایش سهمیه آب شهرستان ازآب زاینده رود، توسعه وتکمیل و تجهیز بیمارستان این شهرستان، ایجاد دو منطقه گردشگری و تاسیس دو ورزشگاه مجهز برای پسران ودختران شهرستان آران و بیدگل از مهمترین برنامه های هیات دولت برای این شهرستان برشمرد .

به گزارش خبرنگار اعزامی مهررئیس جمهور قرار است تا ساعاتی دیگر در جمع مردم کاشان سخنرانی کند.