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۱۳ دی ۱۳۸۲، ۱۷:۳۶

هتلداران ايلام در اولين دوره كلاس " آموزش ميزباني" شركت كردند

به منظور تحقق اهداف و فعاليتهاي آموزشي و مديريت و در جهت ارتقاي سطح آگاهي مديران و كاركنان واحدهاي اقامتي و پذيرايي استان ايلام نخستين دوره كلاس آموزش ميزباني جهت هتلداران اين استان برگزار شد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از اداره كل روابط عمومي سازمان ايرانگردي و جهانگردي ، مدير اين سازمان در استان ايلام با بيان اين مطلب افزود : اميدواريم با اين فعاليت شاهد پيشرفت و بهتر شدن واحدهاي اقامتي و پذيرايي استان و همچنين توسعه گردشگري در بخش هتلداري باشيم .

وي گفت : برگزاري اين دوره با ايجاد زمينه مناسب براي درك اهمين شغلي و تكميل اطلاعات و مهارت هاي حرفه اي انجام گرديده است .

شايان ذكر است كه در اين دوره افراد در زمينه مفاهيم و مباني ميهمان نوازي  در واحد هاي اقامتي و پذيرايي ، حقوق ميزبان ، اصول مديريت كاركنان ، آشنايي با مفاهيم و فنون رفتاري و .. آموزش مي بينند.

کد مطلب 49260

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