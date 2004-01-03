هتلداران ايلام در اولين دوره كلاس " آموزش ميزباني" شركت كردند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از اداره كل روابط عمومي سازمان ايرانگردي و جهانگردي ، مدير اين سازمان در استان ايلام با بيان اين مطلب افزود : اميدواريم با اين فعاليت شاهد پيشرفت و بهتر شدن واحدهاي اقامتي و پذيرايي استان و همچنين توسعه گردشگري در بخش هتلداري باشيم .

وي گفت : برگزاري اين دوره با ايجاد زمينه مناسب براي درك اهمين شغلي و تكميل اطلاعات و مهارت هاي حرفه اي انجام گرديده است .

شايان ذكر است كه در اين دوره افراد در زمينه مفاهيم و مباني ميهمان نوازي در واحد هاي اقامتي و پذيرايي ، حقوق ميزبان ، اصول مديريت كاركنان ، آشنايي با مفاهيم و فنون رفتاري و .. آموزش مي بينند.