به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان علی اصغر گرانمایه پور پیش از سخنان رئیس جهمور در جمع مردم آران و بیدگل اظهار داشت : اگر بخشی از آب زاینده رود به آران و بیدگل منتقل شد بی شک مشکل کم آبی به خصوص در زمینه کشاورزی مرتفع خواهد شد .

وی افزود : علی رغم اینکه این منطقه کویری است اما از نظر کشاورزی در کشت پسته و پرورش شتر مرغ استعدادهای زیادی دارد که در صورت تخصیص اعتبارات و توجه ویژه می توان آن را به قطبی در منطقه تبدیل کرد .

گرانمایه پور با اشاره به استعداد بالای مردم در بخش صنعتی خاطرنشان کرد : این عامل باعث شده است که شهرستان آران و بیدگل به قطب صنعتی تبدیل شود بنابراین ایجاد شهرک صنعتی در این منطقه ضروری است .

وی در بخش پایانی خود احداث بیمارستان، بیمه مخصوص فرشبافان و اعمال سیاست در خصوص تعرفه برق مناطق گرمسیری را خواستار شد .

دکتر محمود احمدی نژاد که هم اکنون در شهرستان آران و بیدگل در حال سخنرانی است در بخشی از سخنان خود اظهار داشت : دشمنان با جو سازی قصد دارند ملت را تابع خود کنند و با تهاجم فرهنگی و مسائلی از این قبیل 28 سال است که برای انحراف ملت ما را از بندگی خدا به بندگی طاغوت تلاش می کنند اما باید بدانند که اشتباه می کنند .

رئیس جمهور تصریح کرد : باید آرزوی تبعیت ملت ایران از خودتان را با خود به گور ببرید و بدانید که ایران با وحدت مقابل شما ایستادگی خواهد کرد .