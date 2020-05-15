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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۵:۰۹

به مناسبت سالگرد روز نکبت؛

جهاد اسلامی: جز با اخراج اشغالگران از فلسطین آرام نمی‌نشینیم

جهاد اسلامی: جز با اخراج اشغالگران از فلسطین آرام نمی‌نشینیم

جنبش «جهاد اسلامی» فلسطین با صدور بیانیه ای پیرامون سالگرد روز نکبت، اعلام کرد: تحت هیچ شرایطی حقوق فلسطینیان را واگذار نمی کنیم و جز با اخراج اشغالگران، آرام نمی نشینیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، جنبش جهاد اسلامی فلسطین بیانیه‌ای را به مناسبت سالگرد روز نکبت منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، در این بیانیه آمده است: ملت فلسطین تحت هیچ شرایطی از مواضع خود در قبال حقوق تضییع شده‌اش کوتاه نخواهد آمد. حقوق ملت فلسطین قابل واگذاری نیست.

در ادامه این بیانیه همچنین تأکید شده است: فلسطین از بحر تا نهر حق واقعی فلسطینیان است و عزم ما برای مبارزه با دشمن صهیونیستی تا اخراج نهایی آن از اراضی اشغال شده، جزم است.

جنبش جهاد اسلامی همچنین از گزینه مقاومت مسلحانه به عنوان بهترین گزینه برای رویارویی و مواجهه با اشغالگران صهیونیست یاد کرد.

کد مطلب 4926077

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