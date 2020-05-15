به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، جنبش جهاد اسلامی فلسطین بیانیه‌ای را به مناسبت سالگرد روز نکبت منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، در این بیانیه آمده است: ملت فلسطین تحت هیچ شرایطی از مواضع خود در قبال حقوق تضییع شده‌اش کوتاه نخواهد آمد. حقوق ملت فلسطین قابل واگذاری نیست.

در ادامه این بیانیه همچنین تأکید شده است: فلسطین از بحر تا نهر حق واقعی فلسطینیان است و عزم ما برای مبارزه با دشمن صهیونیستی تا اخراج نهایی آن از اراضی اشغال شده، جزم است.

جنبش جهاد اسلامی همچنین از گزینه مقاومت مسلحانه به عنوان بهترین گزینه برای رویارویی و مواجهه با اشغالگران صهیونیست یاد کرد.