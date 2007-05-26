هشدار چودری به مشرف درباره تداوم نا آرامی ها / کشته و زخمی شدن شدن 5 نیروی ناتو در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، در جریان انفجار یک بمب در مسیر حرکت خودروی حامل نظامیان پاکستانی در مناطق قبایل نشین شمال غربی این کشور دست کم دو نظامی پاکستانی کشته و هفت نفر دیگر زخمی شدند.

-اعضای گروه طالبان که در پیشاور پاکستان فعال هستند امروز به فروشگاه های ارائه کننده محصولات فرهنگی ( فیلم و موسیقی ) هشدار دادند که در صورت تعطیل نکردن فروشگاههای خود، آنها را منهدم خواهند کرد.

-پلیس پاکستان امروز شش نفر را به جرم فریب مردم این کشور به منظور خارج کردن "کلیه" مردم از بدنشان و سپس انتقال این کلیه ها به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بازداشت کرد.

-"قاضی افتخار محمد چودری" رئیس سابق دادگاه عالی پاکستان امروز هشدار داد در صورت ادامه حضور "پرویز مشرف" در پست ریاست جمهوری پاکستان، ناآرامی ها در این کشور افزایش می یابد.

آخرین تحولات افغانستان

-در در گیری های امروز نیروهای ناتو با نیروهای طالبان در جنوب افغانستان یک نظامی ناتو کشته و 4 نظامی دیگر از نیروهای ائتلاف زخمی شدند ؛ نظامی کشته شده از نیروهای انگلیسی حاضر در افغانستان بوده است.

-نیروهای امنیتی افغانستان به همراه نیروهای ائتلاف امروز موفق به دستگیری دو عضو شبکه القاعده و یکی عضو طالبان شدند.

-در جریان حمله یک بمب گذار انتحاری به خودروی حامل پلیس های افغانی در شهر قندهار در جنوب افغانستان دست کم سه پلیس افغان کشته شدند.