شمار مبتلایان به کرونا در کرمان به ۱۱۲۶ نفر رسید

مهدی شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با ارسال ۲۸۷ نمونه به آزمایشگاه‌های استان کرمان، تست ۳۸ نفر در ۲۴ ساعت گذشته مثبت شده است.

وی ادامه داد: از این تعداد ۱۰ مورد بیمار بستری، هفت مورد بیمار سرپایی، ۲۱ مورد اطرافیان بیماران غربالگری شده است.

شفیعی با اشاره به اینکه ۲۵ نفر از این افراد زن و ۱۳ نفر مرد هستند، افزود: از موارد جدید گفته شده ۱۸ نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان، یک نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، ۱۱ نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، پنج نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم و سه از حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان هستند.

وی گفت: با احتساب موارد جدید، تعداد کل موارد مثبت کرونا در استان کرمان به یک‌هزار و ۱۲۶ نفر رسیده است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی از درگذشت یک مرد در حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان به دلیل ابتلاء به بیماری کووید ۱۹ در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و افزود: مجموع جان باختگان ابتلاء به کووید ۱۹ از ابتدا تاکنون در استان کرمان ۶۲ نفر است.

وی بیان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته یک بیمار با علائم کووید ۱۹ از مراکز درمانی ترخیص شد و بر این اساس مجموع بهبودیافته‌های این بیماری در استان از ابتدا تاکنون ۴۳۲ نفر است.