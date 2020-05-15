تصادف نیسان و پراید در محور مرودشت ۵ کشته و مصدوم برجای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر جمعه در اثر تصادف خودرو نیسان و پراید در محور مرودشت به درودزن ۳ نفر مصدوم و ۲ نفر در صحنه جانباختند.
با اعلام این تصادف ۲ دستگاه آمبولانس در محل حاضر شدند و مصدومین را انتقال دادند.
شیراز _ تصادف خودرو نیسان و پراید در محور مرودشت به درودزن ۲ کشته و ۳ نفر مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش خبرنگار مهر، ظهر جمعه در اثر تصادف خودرو نیسان و پراید در محور مرودشت به درودزن ۳ نفر مصدوم و ۲ نفر در صحنه جانباختند.
با اعلام این تصادف ۲ دستگاه آمبولانس در محل حاضر شدند و مصدومین را انتقال دادند.
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