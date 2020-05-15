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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۸:۳۲

تصادف نیسان و پراید در محور مرودشت ۵ کشته و مصدوم برجای گذاشت

تصادف نیسان و پراید در محور مرودشت ۵ کشته و مصدوم برجای گذاشت

شیراز _ تصادف خودرو نیسان و پراید در محور مرودشت به درودزن ۲ کشته و ۳ نفر مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر جمعه در اثر تصادف خودرو نیسان و پراید در محور مرودشت به درودزن ۳ نفر مصدوم و ۲ نفر در صحنه جانباختند.

با اعلام این تصادف ۲ دستگاه آمبولانس در محل حاضر شدند و مصدومین را انتقال دادند.

کد مطلب 4926160

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    نظرات

    • حسن GB ۰۱:۳۷ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۷
      0 0
      پاسخ
      پراید برای تصادف با نیسان ساخته نشده است.

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