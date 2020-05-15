تصادف نیسان و پراید در محور مرودشت ۵ کشته و مصدوم برجای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر جمعه در اثر تصادف خودرو نیسان و پراید در محور مرودشت به درودزن ۳ نفر مصدوم و ۲ نفر در صحنه جانباختند.

با اعلام این تصادف ۲ دستگاه آمبولانس در محل حاضر شدند و مصدومین را انتقال دادند.