کامیار بیات ماکو درگفتگو با خبرنگارمهر تاثیرات دستور رئیس جمهوری برای کاهش نرخ سود تسهیلات تمام بانک‌ها به 12 درصد بر افزایش قیمت زمین و مسکن را تشریح کرد و گفت:‌ این سیاست موجب می شود که بخشی از مردم اقدام به خروج پول خود از سیستم بانکی کرده ودر بخش زمین و مسکن (که در شرایط فعلی تنها جایی است که سود دهی مناسب دارد )،‌ سرمایه گذاری کنند.

به گفته وی ، این در حالی است که ورود پول مردم به سیستم بانکی ‌نه تنها موجب مهار نقدینگی می شد بلکه توان دولت را در آبادانی کشور افزایش داده و مردم نیز از اینکه پولشان در مکان امنی قرار گرفته ، ‌اظهار رضایت می کردند.

عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی مسکن و ساختمان استان تهران با اشاره به افزایش تورم در سال جاری و تاثیر آن بر افزایش قیمت زمین و مسکن در تمامی کلان شهرها ، ‌گفت: ‌از سوی دیگر، براساس صحبت های بسیاری از کارشناسان مبنی بر افزایش نرخ تورم در سال جاری ، بسیاری از مردم پول خود را تبدیل به کالا کرده که در این مورد نیز پرسودترین سرمایه‌گذاری خرید زمین و مسکن است.

بیات ماکو با تاکید بر این که قیمت مسکن را نمی توان با اقدامات فعلی دولت مهار کرد ، ‌گفت:‌ افزایش قیمت مسکن طی دو ماه اول سال نشان دهنده عدم کنترل قیمت ها در راستای برنامه های فعلی دولت برای بخش مسکن است.

وی ، ‌فراهم ساختن بسترهای امن سرمایه گذاری را در سایر بخش ها از موثرترین راه کارها برای کنترل قیمت مسکن دانست و تصریح کرد: ‌باید دولت اقدام به بستر سازی امن درسایر بخش ها مانند صنعت و بورس کند تا بتوان از هجوم سرمایه ها به بخش مسکن و در نتیجه افزایش قیمت ها جلوگیری کرد .

بیات ماکو با اشاره به سقوط سهام بانک ها در بورس در راستای سیاست اخیر دولت مینی بر کاهش نرخ سود بانکی، گفت:‌ در راستای سیاست کاهش نرخ سود بانکی و سقوط سهام بانک ها در بورس ، ‌مردم اقدام به خروج پول خود از بانک ها و سرمایه گذاری در بخش زمین و مسکن خواهند کرد.