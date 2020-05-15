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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۹:۴۳

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

خسارتی از زلزله «پیشین» سیستان و بلوچستان گزارش نشده است

خسارتی از زلزله «پیشین» سیستان و بلوچستان گزارش نشده است

زاهدان - مدیرکل مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان با اشاره به زمین لرزه ۴.۴ ریشتری در حوالی شهرستان «پیشین» گفت: تاکنون خسارتی از این زلزله گزارش نشده است.

عباسعلی ارجمندی در گفت وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این زمین لرزه در ساعت ۱۷ و ۲۲ دقیقه امروز و با بزرگی ۴.۴ ریشتر، حوالی شهرستان «بنت» واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان را لرزاند.

وی با اشاره به اینکه پس از این اتفاق تیم‌های ارزیاب بلافاصله به منطقه اعزام شدند، افزود: بر اساس گزارش مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران این زمین لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داد.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه خوشبختانه تاکنون تلفاتی از این زمین لرزه گزارش نشده است، تصریح کرد: پس از بررسی‌های تکمیلی در صورت بروز هرگونه خسارت اطلاع‌رسانی لازم انجام می‌شود.

کد مطلب 4926177

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