خسارتی از زلزله «پیشین» سیستان و بلوچستان گزارش نشده است

عباسعلی ارجمندی در گفت وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این زمین لرزه در ساعت ۱۷ و ۲۲ دقیقه امروز و با بزرگی ۴.۴ ریشتر، حوالی شهرستان «بنت» واقع در جنوب استان سیستان و بلوچستان را لرزاند.
وی با اشاره به اینکه پس از این اتفاق تیمهای ارزیاب بلافاصله به منطقه اعزام شدند، افزود: بر اساس گزارش مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران این زمین لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داد.
مدیر کل مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه خوشبختانه تاکنون تلفاتی از این زمین لرزه گزارش نشده است، تصریح کرد: پس از بررسیهای تکمیلی در صورت بروز هرگونه خسارت اطلاعرسانی لازم انجام میشود.
نظر شما