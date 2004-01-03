مسابقه بزرگ نقاشي انسان و محيط زيست

به گزارش خبرگزاري مهر از روابط عمومي شهرداري منطقه 22 تهران، اين رخداد فرهنگي به منظور ايجاد حساسيت و ترويج فرهنگ حفظ محيط زيست و تشويق و ترغيب شهروندان به فعاليت هاي زيست محيطي به ويژه سه گروه سني كودكان (6-16سال)، نوجوانان (16- 20) سال و بزرگسالان (20 سال به بالا) برگزار مي شود.

براساس اين خبر، نقاشي ها مي بايست حداكثر تا پايان وقت اداري مورخ 30/10/82 به نشاني دبيرخانه مسابقه واقع در تهران - اتوبان آزاد راه تهران - كرج ، ورودي استاديوم آزادي، بلوار المپيك - خيابان اميركبير - 35 متري گلها- خيابان بنفشه نهم - ساختمان شماره 2 شهرداري منطقه 22 يا از طريق صندوق پستي 118-4965 ارسال شود.

نقاشي ها ترجيحا بايد در ابعاد A4, A3 بوسيله رنگ روغن، گواش، آبرنگ، مداد رنگي يا به صورت تك رنگ اجرا شود. همچنين علاقمندان در صورت تمايل به اجرا به وسيله رايانه بايد نقاشي ها را به صورت لوح فشرده همراه با نمونه اي به اندازه كاغذ A4 ارائه كنند.

اين گزارش مي افزايد: آثار ارسالي توسط هيات داوران ارزيابي و به 15 اثر برگزيده، طي مراسمي كه در بهمن ماه سال جاري در بوستان جنگلي چيتگر برگزار خواهد شد، هدايايي اعطا مي شود.

گفتني است در حاشيه مراسم، نمايشگاهي از آثار برگزيده بر پا مي شود و آثاري كه موفق به دريافت جايزه، لوح تقدير و ديپلم افتخار شوند در يك مجموعه چاپ و منتشر خواهند شد.