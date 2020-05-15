تختهای بخش خصوصی به بیماران غیرکرونایی مراکز دولتی اختصاص می یابد

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اهواز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بیمارستان‌های خصوصی برای پشتیبانی از بیمارستان‌های دولتی ۱۰ درصد از تخت‌های بیمارستانی خود را به پذیرش بیماران بخش دولتی اختصاص خواهند داد.

علی احسان پور بیان کرد: در نشست مشترک رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز با رؤسای بیمارستان‌های خصوصی و رئیس سازمان نظام پزشکی خوزستان که به منظور هم‌اندیشی و چگونگی همکاری این دو بخش در دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد مصوب شد ۱۰ درصد ظرفیت تخت بیمارستان‌های خصوصی به پذیرش بیماران غیرکرونایی نیازمند بستری یا اقدامات جراحی بیمارستان‌های دولتی و با تعرفه دولتی اختصاص یابد.

احسان پور افزود: این اقدام به منظور ایجاد ظرفیت بیشتر برای ارائه خدمات مطلوب در بخش‌های دولتی برای بیماران مبتلا به کروناویروس انجام گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، در چند روز اخیر شناسایی بیماران کرونایی در خوزستان با جهش خیره‌کننده‌ای مواجه شده است به‌گونه‌ای که هم‌اکنون حدود یک‌چهارم مبتلایان به کرونا در کشور متعلق به خوزستان هستند.