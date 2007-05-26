به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی در این دیدار تصریح کرد: مناسبات دوجانبه روند خوبی دارد و ظرفیت های متنوعی برای تقویت مناسبت فیمابین داریم، دیدارها و رایزنی های مستمر مقامات عالیه دو کشور می تواند زمینه های نوین مناسبات دوجانبه را فراهم سازد.

وزیر امورخارجه با اشاره به راهبردهای سیاست جمهوری اسلامی تصریح کرد: خط مشی برجسته جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر تقویت مناسبات همه جانبه با کشورهای آسیایی در تمامی عرصه های سیاسی، اقتصادی، پارلمانی، فرهنگی، رسانه ای است.

متکی با اشاره به تحولات سریلانکا ابراز امیدواری کرد فرآیند صلح سریلانکا در چارچوب اصول قانون اساسی و در پرتو حاکمیت، تمامیت و یکپارچگی سریلانکا تعقیب شود .

وزیر امورخارجه کشورمان در خصوص تحولات عراق اظهار داشت: اشغالگران و تروریست ها، مولفه های اصلی بحران عراق هستند .

متکی در خصوص تحولات لبنان نیز اظهار داشت: رایزنی های دیروز با رئیس پارلمان لبنان و مقامات لبنان سازنده بود.

وی بر ضرورت افزایش رایزنی های سیاسی جمهوری اسلامی با طرف های منطقه به منظور تحرک بخشیدن بر راه حل های مطلوب تاکید کرد.

وزیر خارجه کشورمان هنجارشکن ها و حرمت شکنی رژیم صهیونیستی در ارتباط با دولت ملی فلسطین و دستگیری نمایندگان مردم را تقبیح کرد.

وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی ایران با استقبال نسبت به همکاری های اقتصادی، تجاری، صنعتی و مشارکت در اجرای پروژه ها گفت: جمهوری اسلامی ایران آمادگی در بخش های LNG نفت، کشاورزی، احداث پالایشگاه ، تجارت، مبارزه با قاچاق، مواد مخدر، رایزنی در مجامع بین المللی زمینه های مراودات و پیمانکاری های طرفین در بخش های خصوصی و دولتی را تقویت سازد.

"روحیتا یوگولا گما" وزیر امورخارجه سریلانکا نیز در این دیدار با اشاره به مناسبات دوجانبه خوب دو کشور اظهار داشت: مناسبات دو جانبه همواره بطور سنتی متین بوده و هم اکنون روند خوبی برای گسترش دارد و ما امیدواریم از طریق رایزنی های بیشتر بتوانیم ظرفیت های همکاری های اقتصادی، صنعتی ، تجاری در چارچوب منافع متقابل را افزایش دهیم.

وزیر امورخارجه سریلانکا گزارشی پیرامون تحولات جاری سریلانکا و رخدادهای سیاسی و تحولات دموکراتیک سریلانکا ارائه کرد.

وی از مساعدت انساندوستانه جمهوری اسلامی ایران در فاجعه سونامی در سریلانکا قدردانی و تاکید کرد: اقدامات جمهوری اسلامی ایران در کاهش آلام و در خاطرات مردم سریلانکا آثار مثبت داشته است.

گاما در خصوص همکاری بخش های انرژی و کشاورزی اظهار داشت: در زمینه LNG زمینه امضای قرارداد فراهم است و از مشارکت در پروژه های مختلف حمایت می کنیم. با توجه به پیشرفت های فناوری خوب جمهوری اسلامی در زمینه کشاورزی و شیلات ما خواستار بهره مندی از تجربیات خوب ایران هستیم و آمادگی تبادل مراودات بخشهای خصوصی در زمینه همکاری نفتی، احداث پالایشگاه را داریم.

وزیر امورخارجه سریلانکا با اشاره به مواضع دوگانه اسرائیل در تامین حقوق فلسطینیان اظهار داشت: ما از تحقق حقوق فلسطینیان حمایت کرده و از اوضاع جاری نابسامان فلسطین نگران هستیم.

وی ضمن حمایت از توسعه و فناوری صلح آمیز اتمی ایران، ما امیدواریم از طریق مذاکرات سیاسی بین جمهوری اسلامی ایران و طرفهای ذیربط، راه حل مطلوب بدست آید.