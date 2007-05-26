به گزارش خبرگزاری مهر، در حال حاضر هدایت تیم ملی استرالیا بر عهده گراهام آرنولد است و او تا پایان رقابت های جام ملت های آسیا 2007 در این سمت باقی خواهد ماند اما مسئولان فوتبال استرالیا بر آنند تا برای حضور در رقابت های جام جهانی 2010 یک مربی بزرگ به خدمت بگیرند.

بر پایه این گزارش، پس از جدایی گاس هیدینک از تیم ملی استرالیا همواره نام هولیه به عنوان گزینه اصلی سرمربیگری تیم ملی استرالیا مطرح بوده اما او به علت هدایت تیم فوتبال لیون، از قبول این سمت سر باز زده است.

این درحالی است که یورگن کلینزمن مربی تیم ملی آلمان در رقابت های جام جهانی 2006 هم جزو گزینه های مورد نظر استرالیا برای سپردن هدایت این تیم به شمار می آید .