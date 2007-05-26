به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه به سبک سنتی در 3 فاز احداث می شود که شامل باغ ایرانی در ضلع شمال غربی، میدان گاه در شمال شرقی و فرش انداز بین میدان گاه و باغ ایرانی طراحی شده است.

وجود آبنمای متحرک الهام گرفته از باغ فین کاشان به متراژ 700 مترمربع در اطراف محوطه و فرش انداز لطافت خاصی را به محیط بخشیده است. فضای سبز این مجموعه با 5 هزار مترمربع از پوشش گیاهانی که بیشتر حال و هوای سنتی محیط را برای بیننده تداعی کرده، کاشته شده که نارون، کاج تهران، انگور، چنار، توت و بید مجنون، تبریزی، زرشک زیتونی و سروناز از جمله این گیاهان است.

از دیگر اماکن طراحی شده می توان به محوطه قابل استفاده برای معلولان و خردسالان، 10 غرفه در قالب نمایشگاهی از محصولات فرهنگی برای رفاه حال شهروندان در ضلع شمال پارک، نظرگاه با هدف رویت تمامی محیط مجموعه باغ موزه قصر، آب نماهایی در اضلاع شرق و غرب، کوشک قاجاری (کلاه فرنگی) رستوران در جنوب غربی و 13 چشمه سرویس بهداشتی اشاره کرد.

همچنین کانال هایی در تمامی فضای پارک تعبیه شده به نحوی که تاسیسات مکانیکی، برقی و آبرسانی در کانال ها قرار گرفته و محافظت می شود بدون آنکه در تردد شهروندان و عبور عابران ایجاد اشکال کند.

علاوه بر آن 2 منبع آب یکی در برجک دیده بانی واقع در ضلع شمال با گنجایش 30 هزار لیتر و دیگری با ظرفیت 80 هزار لیتر وظیفه آب رسانی به تمامی فضای باغ موزه قصر را دارا می شوند.

این باغ توسط 10 مهندس معمار طراحی شده و 140 کارگر فنی در 2 شیفت کاری ظرف مدت کمتر از یک سال آن را آماده بهره برداری کرده اند.

بر اساس این گزارش، طراحی فازهای دیگر به سبک کلاسیک به پایان رسیده و در مرحله تائید نهایی از سوی کمیته راهبردی است که پس از تائید و تامین بودجه، عملیات عمرانی آن آغاز خواهد شد.