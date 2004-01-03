شش نامزد فردا در انتخابات رياست جمهوري گرجستان رقابت مي كنند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، يكي از اين نامزدها براي برنده شدن در دوراول انتخابات نياز به كسب راي اكثريت دارد و اگر اين نامزدها نتوانند راي اكثريت را كسب كنند بايد ظرف دو هفته انتخابات نهايي بين دو نامزدي كه بيشترين راي را كسب كرده است برگزار شود . اسامي نامزدهاي انتخايات رياست جمهوري گرجستان به شرح زير است:

1- ميخائيل ساكاشويلي : كه درانتخابات فردا آراي زيادي را كسب خواهد كرد سي و شش ساله و در ماه نوامبر از افراد كليدي در راه اندازي مخالفت هاي گسترده عليه ادوارد شواردنازه رئيس جمهوري اسبق اين كشور كه منجر به سقوط وي شد است .اين وكيل تحصيلكرده آمريكا از سوي شواردنادزه براي تصدي قدرت در اين كشور در نظر گرفته شد تا اينكه وي در سال 2001 در اعتراض به فساد دولت از پست وزير دادگستري استعفاء كرد و به صف مخالفان دولت وقت گرجستان پيوست.

ساكاشويلي قول داده است كه با فساد گسترده در اين كشور مبارزه و جرگه سالاران دراين كشور را تنبيه كند و روابط گرجستان با سازمانهاي بين المللي مالي را دوباره احياء كند.

2- تمور شاشياشويلي : پنجاه و دو ساله و فرماندار سابق منطقه ايمرتي در غرب گرجستان كه در پايان ماه نوامبر و به دنبال سقوط شواردنازه از مقام خود استعفاء كرد .

3- كارتلوس گاريباشويلي : وكيل اهل تفليس و چهل و نه ساله كه در انتخابات سالهاي 1995 و 200 شركت كرد اما فقط توانست كمتر از يك درصد آرا را به خود اختصاص دهد .

از اهداف وي مبارزه با فساد و اصلاحات در ساختار قضايي اين كشور است وي گفته است نامزد انتخابات شدن براي وي سرگرم كننده است گرچه اين كار به شغل حقوقي وي كمك كرده است .

4- زوراب كلخساشويلي : يك وكيل سي و هفت ساله و يكي از رهبران جنبش ملي گراي "مدزلولي" و معاون سردبير روزنامه ماهانه جنبش مي باشد .

5- زازا سيخاروليدزه : چهل و سه ساله و رئيس انجمن مردمي معلولان " بچه هاي خدا " گرجستان مي باشد .

وي مي گويد وي براي جلب توجه به مشكلات معلولان برخاسته است .

6- روين ليپارتلياني : يك وكيل ، روزنامه نگار وكارشناش امور كشاورزي ، پنجاه و دو ساله است كه در انتخابات سال 1995 فقط توانست كمتر از يك درصد آراء را كسب كند .