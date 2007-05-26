به گزارش خبرگزاری مهر ، کارشناسان و مدیران شرکت ها و واحدهای فناور مستقر در پارک ها و مراکز رشد استان تهران در این مدت از مبانی نظری کارآفرینی ، قوانین و مقررات کسب و کار روشهای تامین مالی ، مدیریت مالی در بنگاههای کوچک اقتصادی ، بهره برداری و مدیریت محصول ،خدمات بازاریابی و فروش کالا یا خدمات و روش تهیه و تدوین طرح کسب و کار در قالب کارگاه های آموزشی و با حضور اساتید برجسته آشنا شدند.

مهندس حمید هاشمی سرپرست معاونت فناوری مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی گفت: در زمینه ایجاد کسب و کارهای جدید و کار آفرینی طرح کسب و کار به صورت یک مجموعه به هم پیوسته می ماند که در آن ضمن ارائه یک تعریف جامع و کامل از کسب و کار مورد نظر، تمامی جوانب آن را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد بدین طریق آینده شرکت و کسب و کار از هر نظر تضمین می شود در جوامع پیشرفته تدوین طرح کسب و کار یکی از گام های ضروری در راه اندازی شرکت می باشد به همین دلیل نرخ ورشکستکی مشاغل و شرکت ها در این کشورها پایین است.

هاشمی افزود: در صورتیکه در کشور ما به دلیل عدم برنامه ریزی و تدوین طرح کسب و کار مشاغل خرد و کوچک به خصوص در بخش خدمات چندان پایدار نیستند و این بدان دلیل است که صاحبان کسب و کار و مدیران شرکت ها از قبل در مورد اقدام خود برای راه اندازی شرکت درک و ارزیابی دقیق ندارند.

وی اظهار داشت: نتایج مطالعات و تجربیات دراز مدت نشان داده است که بهترین راه حل برای جلوگیری از افت و ورشکستگی زودرس در شرکت ها در بخش کسب و کارهای کوچک و متوسط یپش بینی تمامی مراحل و قسمت های آن و نظارت بر روند اجرا است. در این راستا متخصصان امر به یک تعریف واحد رسیده اند و آن طرح کسب و کار (BUSINESSPLAN) است.

وی خاطرنشان کرد: یک طرح کسب و کار شامل تمامی جزییات یک کسب و کرا (حرفه با شغل و شرکت) است این جزییات تمامی موارد مربوط به نوع کسب و کار بازاریابی ، رقابت ، عملیات راهبردی ، پرسنل ، امور مالی ، سرمایه گذاری و ... را شامل می شود به عبارت دیگر یک طرح کسب و کار به عنوان شرح تفصیلی از اجرای کسب و کار مورد نظر شما است که راه های اصولی را در مسیر رشد یک کسب و کار قدم به قدم به شما نشان می دهد.