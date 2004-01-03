نجات معجزه آساي پيرزن 90 ساله از زيرآوار

اسدالله ايرانمنش در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت : با شناسايي محل محبوس شدن اين پيرزن 90 ساله توسط سگهاي زنده ياب ، نيروهاي امدادگر توانستند پس از 3 ساعت تلاش بي وقفه در ساعت 2 بعد از ظهر اين پيرزن را از زيرآوارها خارج كنند .

وي در خصوص وضعيت جسماني اين پيرزن گفت : پس از پايان يافتن عمليات امداد و نجات ، اين پيرزن به منظور رسيدگي و مراقبت بيشتر به بيمارستان منتقل شد ه است و بر اساس آخرين اطلاعات در وضعيت مناسبي به سر مي برد .

ايرانمنش اظهار داشت : زنده ماندن اين پيرزن 90 ساله پس از گذشت 9 روز اززير خروارها خاك و بدون آب و غذا و تنها يك معجزه و جلوه اي از اراده و مشيت خداوند متعال به بندگان خود است .