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۱۳ دی ۱۳۸۲، ۱۸:۰۸

مسوول ستاد اطلاع رساني زلزله بم در گفتگو با "مهر " خبرداد :

نجات معجزه آساي پيرزن 90 ساله از زيرآوار

امدادگران موفق شدند ظهر امروز يك پيرزن 90 ساله را پس از 9 روز زنده از زيرآوارها بيرون بياورند .

اسدالله ايرانمنش در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت : با شناسايي محل محبوس شدن اين پيرزن 90 ساله توسط  سگهاي زنده ياب ، نيروهاي  امدادگر توانستند پس از  3 ساعت تلاش بي وقفه در ساعت  2 بعد از ظهر اين پيرزن را از زيرآوارها خارج كنند . 

وي در خصوص وضعيت جسماني اين پيرزن گفت : پس از پايان يافتن عمليات امداد و نجات ، اين پيرزن به منظور رسيدگي و مراقبت بيشتر به بيمارستان منتقل شد ه است و بر اساس آخرين اطلاعات  در وضعيت مناسبي به سر مي برد .  

ايرانمنش اظهار داشت :  زنده ماندن اين پيرزن 90 ساله پس از گذشت 9 روز اززير خروارها خاك و بدون آب و غذا و تنها   يك معجزه و جلوه اي از اراده و مشيت  خداوند متعال به بندگان خود است . 

کد مطلب 49265

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