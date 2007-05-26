به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مشارکت و همکاری لازم را در خصوص اجرای برنامه های فرهنگ سازی و اطلاع رسانی در چارچوب مفاد این سند با وزارت آموزش و پرورش معمول خواهند نمود که با تصویب این بند، بررسی و تصویب سند فاوا در آموزش و پرورش نهایی شد.

دکتر محمدیان با اشاره به دیگر مصوبات این شورا گفت: در این جلسه همچنین ماده واحده ای به منظور غنی سازی برنامه های درسی و فعالیت های پرورشی مدارس راهنمایی تحصیلی وابسته به سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، ساعات تدریس هفتگی دوره راهنمایی مصوب چهارصد و نوزدهمین جلسه این شورا تا 40 ساعت افزایش یافت.

وی افزود: بر اساس این تبصره، مدارس راهنمایی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان می توانند به استناد تبصره یک ذیل جدول مواد درسی و ساعات تدریس هفتگی دوره راهنمایی تحصیلی مصوب شورای عالی آموزش و پرورش از ساعات اختصاص یافته به کلاس های جبرانی نیز برای ارائه آموزش های تکمیلی و فعالیت های پرورشی استفاده کنند.