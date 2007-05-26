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۵ خرداد ۱۳۸۶، ۱۶:۳۴

شاخص کل بورس 21 واحد کاهش یافت

شاخص قیمت کل در پایان معاملات امروز بورس با 33/21 واحد کاهش به 9 هزار و 20/413 واحد رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، شاخص های تالار اصلی و فرعی نیز امروز به ترتیب با 85/8 و 16/39 واحد کاهش روبرو شدند.

در معاملات امروز بیش از 22 میلیون و 811 هزار سهم به ارزش 88 هزار میلیارد ریال داد وستد شد. همچنین سهام 115 شرکت سه هزار و 491 دفعه معامله شد که سهام 26 شرکت با افزایش قیمت ، سهام 61 شرکت با کاهش قیمت و سهام 28 شرکت بدون تغییر باقی ماند.

بیشترین افزایش قیمت به سهام شرکت های داروسازی جابربن حیان ،آذریت و رازک اختصاص یافت و سهام شرکت های سیمان ایلام ، توسعه فارس و پارس پامچال به ترتیب بیشترین کاهش قیمت را داشتند.

کد مطلب 492665

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