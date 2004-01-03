دو بازيكن خارجي در تمرينات تيم پگاه گيلان

به گزارش خبرنگار"مهر" بدنبال مذاكراتي كه چندي پيش مسوولان اين تيم براي به خدمت گرفتن دو بازيكن خارجي داشتند ،اين بازيكنان ظرف روزهاي آينده وارد ايران خواهند شد و احتمالا از روز سه شنبه در تمرينات تيم پگاه حضور خواهند يافت . بازيكنان مذكور را يك هافبك رومانيايي و يك مهاجم يوگسلاو تشكيل مي دهند كه قرار است پس از شركت در تمرينات پگاه سرمربي يوگسلاو اين تيم نظر نهايي درخصوص جذب آنها را اعلام كند .