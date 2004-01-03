  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۳ دی ۱۳۸۲، ۱۸:۵۳

دو بازيكن خارجي در تمرينات تيم پگاه گيلان

بازيكنان خارجي تيم فوتبال پگاه گيلان اواسط هفته جاري در تمرينات اين تيم شركت خواهند كرد .

به گزارش خبرنگار"مهر" بدنبال مذاكراتي كه چندي پيش مسوولان اين تيم براي به خدمت گرفتن دو بازيكن خارجي داشتند ،اين بازيكنان ظرف روزهاي آينده وارد ايران خواهند شد و احتمالا از روز سه شنبه در تمرينات تيم پگاه حضور خواهند يافت . بازيكنان مذكور را يك هافبك رومانيايي و يك مهاجم يوگسلاو تشكيل مي دهند كه قرار است پس از شركت در تمرينات پگاه سرمربي يوگسلاو اين تيم نظر نهايي درخصوص جذب آنها را  اعلام كند .

کد مطلب 49267

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه