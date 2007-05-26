به گزارش خبرنگار مهر در مشهد ، محمد الحاج حمود بعداز ظهر امروز در مراسم افتتاح سر کنسولگری عراق در مشهد با اشاره به تلاش های دولت عراق برای گسترش روابط با ایران افزود : دولت عراق برای توسعه کشور و افزایش امنیت خود گام های بلندی در روابط با ایران برمی دارد و به خصوص پس از تشکیل دولت اسلامی ، عراق روابط گسترده و محکم با ایران را در راسی برنامه‌های سیاسی خود قرار داده است .

معاون وزیر امور خارجه عراق گفت : مشترکات فرهنگی، دینی، تاریخی و مذهبی زیادی بین ایران و عراق وجود دارد که می توان در بین کشورهای منطقه به بیشترین تفاهمات فرهنگی ، اجتماعی و مهم تر از همه دینی بین دو کشور اشاره کرد .

وی اظهار داشت : آنچه به ناخواسته در حوادث متعدد بین دو کشور رخ می‌دهد خواسته ملت ایران و عراق نیست لذا گسترش و محکم کردن روابط در حال حاضر مهم ترین نیاز این دو کشور است زیرا با خواسته آنان و آگاهانه صورت می گیرد .

معاون وزیر امور خارجه عراق در ادامه با اشاره به اینکه برنامه بازگشایی سرکنسولگری کشور عراق در دیگر شهرهای ایران نیز انجام خواهد پذیرفت اظهار داشت : ایران کشوری بزرگ و دوست عراق است و از این رو است که ایرانیان پذیرفته‌اند که با آمریکا در خصوص وضعیت امنیتی عراق بر سر میز مذاکره بنشینند .

وی خاطرنشان کرد : برای کشور عراق بسیار ارزشمند است که ایران به خاطر عراق سرمیز مذاکره بنشیند و تمام سعی خود می کنیم تا از خود گذشتگی های ایران را به صورت شایسته ای جبران کنیم .

محمدالحاج حمود در ادامه با بیان اینکه تاکنون دولت عراق فعالیت های زیادی را برای انجام این مذاکرات انجام داده است یادآور شد : دولت عراق سهم بزرگی در انجام این مذاکرات دارد زیرا معتقد است این امربا امنیت کامل منطقه مساوی است بنابراین عراق خواهان آرامش است و برای رسیدن به آن تلاش می کند.