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۱۳ دی ۱۳۸۲، ۱۹:۴۵

ارسال 67 تن كمك هاي هلال احمر كويت به زلزله زدگان بم

دو فروند هواپيماي كويت حامل 67 تن كمك هاي انسان دوستانه هلال احمر اين كشور به زلزله زدگان شهر بم امروز در فرودگاه بين المللي شيراز به زمين نشست.

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري كويت، دوهواپيماي نظامي كويت كه حامل 67 تن تجهيزات پزشكي، مواد غذايي ، آب، لباس و وسائل گرم كننده  بودند در ساعتهاي  10 و30/12 در فرودگاه شيراز به زمين نشستند.
اين دو هواپيما به دليل  وجود ترافيك هوايي و ازدحام در فرودگاه هاي بم و كرمان بر اساس توافق ميان هلال احمر كويت و ايران در فرودگاه بين المللي شيراز به زمين نشست. 

کد مطلب 49268

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