ارسال 67 تن كمك هاي هلال احمر كويت به زلزله زدگان بم

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري كويت، دوهواپيماي نظامي كويت كه حامل 67 تن تجهيزات پزشكي، مواد غذايي ، آب، لباس و وسائل گرم كننده بودند در ساعتهاي 10 و30/12 در فرودگاه شيراز به زمين نشستند.

اين دو هواپيما به دليل وجود ترافيك هوايي و ازدحام در فرودگاه هاي بم و كرمان بر اساس توافق ميان هلال احمر كويت و ايران در فرودگاه بين المللي شيراز به زمين نشست.