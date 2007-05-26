به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش که با حضور استاندار آذربایجان غربی، معاون آموزشی وزارت علوم و معاونان آموزشی دانشگاه های سراسر کشور برگزار می شود، عملکرد سال 85 و برنامه های سال 86 وزارت علوم مورد بررسی قرار می گیرد.

گزارش دانشگاه های صنعتی شریف، امیرکبیر و اصفهان در خصوص مشارکت در برگزاری آزمون دکتری و بحث و تبادل نظر د زمینه نحوه اجرای آزمون زبان دکتری از دیگر موضوعات مورد بحث در این سمینار است.

بررسی راهکارهای تأمین و اصلاح هرم هیات علمی دانشگاهها، تقویم تحصیلی دانشگاهها، نقاط قوت و ضعف آئین نامه کارشناسی ارشد نیز در این سمینار مطرح می شود.