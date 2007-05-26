انیمیشن "اورمل که از یخ آمد" دوبله شد

به گزارش خبرنگار مهر، راینهارد کلوس و هولگر تاپه در سال 2006 انیمیشن "اورمل که از یخ آمد" را با عنوان اصلی "جزیره ایمپی" ساخت. فیلمنامه را کلوس به همراه اولیور هازلی و اسون سورین بر مبنای رمانی نوشته ماتس کروز نوشتند. ویگالد بونینگ، آنکه آنگلکه، فلوریان هالم و کریستف ماریا هربست به عنوان صداپیشگان همکاری داشته‌اند.

انیمیشن "اورمل که از یخ آمد" به مدت 87 دقیقه درباره پروفسور تیباتانگ است که در جزیره‌ای دورافتاده به نام تی نی وو به حیوانات سخن گفتن را یاد می‌دهد. یک روز امواج دریا قطعه‌ای یخ را به ساحل جزیره می‌آورند که در آن تخم یک حیوان ماقبل تاریخ به نام اورمل قرار دارد.

پرفسور و دوستانش تخم را گرم می‌کنند و اورمل متولد می‌شود. از سوی دیگر یومپونل، پادشاه پومپولیا که از جریان خبردار می‌شود، تصمیم می‌گیرد اورمل را شکار کند و ... این انیمیشن در انجمن گویندگان جوان به مدیریت دوبلاژ آرزو آفری به سفارش گروه کودک و نوجوان شبکه تهران دوبله شده است.

این انیمیشن با همکاری گویندگانی چون محمدرضا علیمردانی، حامد مدرس، ندا آسمانی، آرزو آفری، حامد عزیزی، مهدی ثانی‌خانی، مجید حبیبی، مهرداد رئیسی و وحید رونقی در دوبله این اثر حضور داشتند.