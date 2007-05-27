980 میلیارد ریال به بیمه اقشار محروم اختصاص می یابد

عبدالرحیم بنکدار در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود : مصوبه مجلس برای پوشش بیمه ای اقشار محروم شامل افراد خاصی نمی شود و برای تمام افراد جامعه در نظر گرفته شده است و البته این طرح تنها مقدمه‌ای جهت پوشش بیمه برای کل افراد جامعه است.

وی افزود : مهم ترین مشکل اجرایی این طرح در مرحله نخست اجرای طرح تشخیص نیازمندی و محرومیت افراد است که با برنامه ریزی جامع و تشکیل کمیته های کاری مدون برای سازماندهی این مسئله و شناخت افراد نیازمند ، وزارت رفاه فعالیت جدی را آغاز نموده است .

معاون هماهنگی و نظارت وزارت رفاه و تامین اجتماعی خاطرنشان کرد : در گام نخست برای آسان سازی این طرح افرادی که در نوبت نهادهای حمایتی قرار دارند به علاوه افرادی که بستری شده‌اند در قالب این طرح قرار می‌گیرند تا این طرح به پیشرفت های مورد نظر در سازمان های مربوطه برسد .

وی اظهار داشت : براساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال جاری ، اقشار محروم و نیازمندی که در بیمارستان‌ها بستری شده اند می‌توانند از خدمات این طرح در حالی که بستری هستند به صورت رایگان استفاده نمایند .

بنکدار در ادامه با بیان ‌اینکه این طرح شامل‌خانواده های ‌افراد بستری شده نیز می شود عنوان‌ داشت ‌: اقشار محروم کشور در سال جاری تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار می‌گیرند و بیمه آنان به صورت رایگان از جمله مواردی است که در ابتدا برای بهره مندی از خدمات بیمه ای در اختیار آنان قرار می گیرد.