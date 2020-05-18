«۵۲ رسم با هم بودن» به بازار کتاب آمد

به گزارش خبرنگار مهر، وقتی فردی ازدواج میکند سبک زندگیاش دچار تحول اساسی میشود. ارتباطات، تفریحات، ساعات کاری، تصمیمگیریها، انتخابها و برنامهریزیهای وی کاملاً متفاوت میشود؛ در واقع ازدواج اضافه شدن یک نفر به زندگی فرد نیست؛ بلکه تحول زندگی از فرد بودن به زوج شدن است.
در این راستا انتشارات حدیث راه عشق در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی، افزایش پیوند عاطفی بین زوجین و استحکام خانواده، کتاب «۵۲ رسم باهم بودن» را به قلم راضیه ایزدی و محمدرضا عابدی تولید و منتشر کرده است.
مدیر انتشارات حدیث راه عشق در گفت و گو با مهر در این ارتباط اظهار داشت: کتاب «۵۲ رسم با هم بودن» با تأکید بر ۵۲ رسم برای تقویت زندگی مشترک و آموزش مهارتهایی برای پیادهسازی و اجرای این اصول تألیف شده است.
محمد صادق میرصالحیان افزود: راضیه ایزدی، استادیار مؤسسه آموزش عالی صفاهان و محمدرضا عابدی، استاد دانشگاه اصفهان، از جمله اساتید حوزه روانشناسی و مشاوره خانوادهاند که کتاب حاضر بر اساس سالها تجربه مشاورهای آنها تألیف شده است.
وی تاکید کرد: ساختار کتاب به صورت گفتوگو محور نوشته شده و به همین دلیل خوشخوان است و مخاطب را با چالشهای جدید مواجه میکند.
مدیر انتشارات حدیث راه عشق با بیان اینکه انتشارات حدیث راه عشق از سال ۸۳ آغاز به کار کرده است و به صورت تخصصی در حوزه خانواده، ازدواج و سبک زندگی فعالیت میکند، گفت: این انتشارات بیش از ۱۴۰ عنوان کتاب در این حوزه را منتشر کرده که کتاب «مطلع مهر» با حدود ۴۱۰ هزار نسخه چاپ شده، یکی از پرفروشترین های انتشارات است.
وی افزود: کتابها معمولاً بر اساس دغدغهها و اولویت مسائل مورد تاکید روانشناسان است که همیشه سعی شده بر اساس مسائل روز جامعه تولید محتوای کتاب و انتشار صورت گیرد.
گفتنی است در بخشی از کتاب آمده است: «اگر زندگی مشترک خود و دیگران را بهخوبی مشاهده کنیم، متوجه فعالیتهای مشترکی میشویم که همۀ زوجهای دنیا در سنتیترین تا متمدنترین جوامع مشغول انجام آن هستند. اگر این فعالیتها را که همهروزه انجام میشود، دقیقتر مشاهده کنیم، میتوانیم به واقعیتی دیگر پی ببریم و آن اینکه این فعالیتها تداوم دارند و هر روز و هر زمان تکرار میشوند و باز اگر بررسی خود را دقیقتر و دقیقتر کنیم، متوجه میشویم این فعالیتها نمیتوانند انجام نشوند.
اگر از خود بپرسیم چرا در زندگی زوجی فعالیتهای مشترکی وجود دارد که تداوم دارند و باید انجام شوند، ذهنمان در پاسخ میگوید: «خب، زندگی زوجی است و رسم زندگی زوجی این است.» این رسم از کجا آمده است؟ رسوم قوانین نانوشتهای هستند که از نسلی به نسل دیگر منتقل میشوند و کارکرد دارند. بهراستی، کارکرد رسمهای موجود در زندگی زوجی چیست؟»
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