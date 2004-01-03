كشورهاي منطقه از خطر استمرار وضع عراق آگاه هستند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري كويت، عبدالحليم خدام معاون رئيس جمهور سوريه امروز پس از ديدار با سران برخي عشاير عراق در گفتگو با خبرنگاران گفت در اين ديدار بر ضرورت تجديد ساختار دولت عراق كه ضامن مشاركت همه عراقي ها دراداره امور كشورشان و اجراي انتخابات با نظارت سازمان ملل متحد براي تشكيل مجلسي كه قانون اساسي عراق را تنظيم كند، تاكيد شد.

خدام ضمن تاكيد بر ضرورت حفاظت از وحدت ملي عراق عنوان كرد: ايجاد هر گونه خللي در وحدت ملي عراق آثار خطرناكي را براي همه عراقي ها در پي خواهد داشت.

معاون رئيس جمهورسوريه درمورد برقراري نظام فدرالي در عراق و بويژه در شمال اين كشور گفت: ملت عراق از طريق برگزاري انتخابات در مورد امور داخلي خود تصميم مي گيرد و هيچ كسي نمي تواند بدون در نظر گرفتن ملت عراق، طرح هاي خود را به اجرا بگذرد.

معاون رئيس جمهور سوريه ضمن اظهار بي اطلاعي از ميانجيگري تركيه ميان اسراييل و سوريه، درمورد تازه ترين تهديدات اسراييل درباره حمله نظامي عليه سوريه و اشغال دمشق اظهار داشت: اين تهديدات به شكل روزانه در اسراييل مطرح مي شود و سياست هاي اين رژيم براي ما واضح و سوريه براساس منافع ملي و آينده كشور اقدام خواهد كرد.