وضعیت اسف بار بهداشت و درمان در خاش

حمیدرضا پشنگ، نماینده مردم خاش در مجلس شورای اسلامی با اظهار تاسف از وضعیت اسف بار بهداشتی و درمانی در حوزه انتخابیه خود، به خبرنگار مهر گفت: جمعیت زیاد منطقه از یک طرف و کمبود پزشک متخصص و داخلی از سوی دیگر، دست به دست هم داده است تا شاهد شرایط بسیار ناگوار از وضعیت بهداشتی و درمانی در شرق کشور باشیم.

وی به کمبود پزشک داخلی در بخش اورژانس اشاره کرد و افزود: در اورژانس تنها دو پزشک وجود دارد که مجبورند در طول 24 ساعت 250 بیمار را ویزیت و معاینه کنند.

پشنگ در عین حال، این تعداد ویزیت بیمار در فصل زمستان را بیش از 350 نفر در هر شبانه روز عنوان کرد.

نماینده مردم خاش در مجلس با عنوان اینکه کمبودها در منطقه خاش موجب افزایش مراجعات روزانه بیماران به زاهدان شده است، تصریح کرد: معاون درمان منطقه یک دندانپزشک است که هیچ آشنایی با مشکلات بهداشت و درمان ندارد.

وی همچنین به ضعف مدیر شبکه بهداشت منطقه اشاره کرد و افزود: این مدیر به قدری ضعیف است که نمی تواند از حقوق مردم منطقه دفاع کند.

این عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: منطقه خاش نیازمند احداث درمانگاه، خانه بهداشت و... است.

پشنگ در ارتباط با طرح سئوالات خود از وزیر بهداشت که قرار است روز سه شنبه در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مطرح شود، توضیح داد: بعد از گذشت حدود 2 سال از عمر دولت نهم، مدیران وزارت بهداشت و شخص وزیر هنوز به نامه ها و تذکرات بنده پاسخی نداده است.