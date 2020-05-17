ترامپ به سازمان بهداشت جهانی گوشه چشم نشان داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دویچه وله، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در پاسخ به شایعات مبنی بر اینکه واشنگتن ممکن است بار دیگر مایل به مشارکت در تامین بودجه سازمان بهداشت جهانی باشد؛ مدعی شد: هنوز درباره سهمی که آمریکا در این زمینه تقبل خواهد کرد، تصمیمی نگرفته است.

وی که چندی پیش با این ادعا که سازمان بهداشت جهانی «چین محور» است؛ بودجه اختصاص یافته به این نهاد را قطع کرد؛ در ادامه ادعاهای خود افزود: درباره سهم آمریکا در تامین این بودجه، نظرات و پیشنهادات زیادی در دست بررسی است. یکی از این پیشنهادها پرداخت تنها ۱۰ درصد از پولی است که قبلاً به این سازمان ارائه می‌شد.

پیشتر نیز فاکس نیوز در گزارشی مدعی تمایل ترامپ برای مشارکت در تامین بودجه سازمان بهداشت جهانی شده بود. به گفته این رسانه وابسته به حزب جمهوریخواه آمریکا، خواست واشنگتن این است که «به اندازه سهم چین» در تامین مالی سازمان جهانی بهداشت مشارکت داشته باشد.

ترامپ اواسط ماه میلادی گذشته (آوریل)، پس از آنکه این سازمان را متهم به حمایت از چین و ترویج اطلاعات نادرست دربارۀ شیوع ویروس کرونا کرد، دستور داد هرگونه پرداختی از سوی دولت به این سازمان به حالت تعلیق درآید و در کمک‌های آمریکا به این سازمان بازنگری شود.

وی همچنین اعلام کرد که این سازمان در موضوع کرونا مرتکب «اشتباه» شده و برای مبارزه با همه‌گیری این ویروس بسیار دیر وارد عمل شده است.

این در حالی است که بسیاری از کارشناسان بر این باورند اتهام‌های ترامپ با هدف دور کردن افکار عمومی از ضعف عملکرد وی در مهار ویروس کرونا مطرح می‌شود. گفتنی است تبعات اقتصادی همه‌گیری کووید ۱۹، تاثیر بسیار منفی بر کارزار انتخاباتی ترامپ در رقابت ریاست جمهوری ۲۰۲۰ داشته است.