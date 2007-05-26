حقایق تاریخی هیچ ملتی با اطلاعات غلط خدشه دار نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید طه هاشمی در گفتگو با "هانری لوارت"، رئیس موزه لوور و هیات همراه وی، از تصحیح نام خلیج فارس ذیل نقشه های باستانی این موزه ابراز خشنودی کرد.

وی با تاکید بر ارتقاء سطح روابط پژوهشی و همکاری های علمی فرهنگی بین دو کشور ایران و فرانسه که از دیر باز بین دو کشور برقرار بوده است، موضوعات سیاسی را گذرا خواند و گفت: در زمان اوج وفات سیاسی کشورها نیز اگر حوزه فرهنگ فعال باشد کدورت ها به دوستی تبدیل شده و همکاری ها مستحکم تر خواهد بود.

سید طه هاشمی تصریح کرد: هر ملتی در مقابل خدشه دار کردن هویت ملی متعلق به خود واکنش نشان می دهد به ویژه آنکه فیلم موهومی همچون 300 ساخته می شود.

رئیس پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به مطالعات صورت گرفته بر برخی از گل نوشته های تخت جمشید که بیانگر محاسبات مربوط به ساخت و ساز تخت جمشید است، افزود: به گواه تاریخ در ساخت آثار تاریخی کشورهایی همچون مصر از روشهای غیر انسانی و برده داری استفاده شده است در حالی که گل نوشته های تاریخی ما حکایت از رعایت حقوق کارگران و مطالبات آنان در ساخت تخت جمشید دارد.

رئیس موزه لوور نیز با تاکید بر اهمیت روابط فرهنگی در زدودن تشنجات سیاسی برگزاری نمایشگاهی با عنوان هنر ایران صفوی در مهر ماه سالجاری، شرکت این موزه در کاوش های باستان شناسی در بیشابور به صورت مشترک با هیات های ایرانی، همکاری های مشترک درزمینه مرمت و حفاظت و همچنین برگزاری آموزش های کوتاه مدت و بلند مدت در امر موزه داری و باستانی شناسی و برپایی نمایشگاهی از آثار موزه ای لوور در ایران را از جمله مفاد این تفاهم نامه برشمرد که در نوامبر 2004 بین سازمان میراث فرهنگی و موزه لوور به امضا رسیده و بخشهایی از آن از جمله آموزش های کوتاه مدت آن انجام گرفته است.

طه هاشمی در این دیدار همکاری های موزه لوور با پژوهشگاه در عملیات کاوش های نجات بخشی به ویژه در برنامه های توسعه های عمرانی نظیر سد سازی، مطالعات باستانی شناسی زیر آب و حوزه خلیج فارس، آموزش باستان شناسان و مرمت گران و کمک به تامین تجهیزات آزمایشگاهی مختلف پژوهشکده حفاظت و مرمت را متذکر شد.

رئیس پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در این نشست بر برپایی نمایشگاهی از آثار موزه ای فرانسه و آثار ایرانی موجود در این موزه در ایران تاکید کرد و گفت: برپایی این نمایشگاه در اعتماد سازی، فراهم کردن امکان بازدید علاقه مندانی که امکان سفر به کشور فرانسه ندارند و باور مردم ایران نسبت به فرانسه در حفاظت و پاسداری از آثار تاریخی ایرانی موجود در موزه های آن کشور نقش مهمی خواهد داشت.