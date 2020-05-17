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۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۱۱:۰۸

مراسم احیا شب بیست و سوم ماه رمضان در لامرد برگزار شد

مراسم احیا شب بیست و سوم ماه رمضان در لامرد برگزار شد

لامرد- در سومین شب از لیالی قدر مراسم احیا در تمامی حسینیه‌ها، مساجد و مراکز مذهبی و دینی لامرد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در شب بیست وسوم ماه مبارک رمضان، سراسر لامرد در غم و اندوه ماتم امام اول شیعیان بودند.

تمامی حسینیه‌ها و مساجد و مراکز مذهبی و دینی لامرد مراسم احیا شب قدر برگزار شد که بیشتر شرکت کنندگان قشر نوجوان و جوان بودند.

به دلیل وضعیت کرونا، مسئولان امر درب‌های ورودی مراسم شب احیا، عزاداران را ضدعفونی کرده و ماسک توزیع کردند. مردم خداجوی لامرد با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، فاصله اجتماعی را رعایت و به راز و نیاز با معبود خویش پرداختند.

مراسم معنوی و دینی شب قدر در مصلی نمازجمعه لامرد با حضور پرشور مردم و با سخنرانی حجت الاسلام علی حسین زاده امام جمعه لامرد برگزار شد.

بارگاه مطهر شهدای گمنام نیز، میزبان عزاداران لامردی بود و مردم تا سحرگاهان به راز و نیاز با خدای خویش پرداختند.

کد مطلب 4927355

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