مراسم احیا شب بیست و سوم ماه رمضان در لامرد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در شب بیست وسوم ماه مبارک رمضان، سراسر لامرد در غم و اندوه ماتم امام اول شیعیان بودند.
تمامی حسینیهها و مساجد و مراکز مذهبی و دینی لامرد مراسم احیا شب قدر برگزار شد که بیشتر شرکت کنندگان قشر نوجوان و جوان بودند.
به دلیل وضعیت کرونا، مسئولان امر دربهای ورودی مراسم شب احیا، عزاداران را ضدعفونی کرده و ماسک توزیع کردند. مردم خداجوی لامرد با رعایت پروتکلهای بهداشتی، فاصله اجتماعی را رعایت و به راز و نیاز با معبود خویش پرداختند.
مراسم معنوی و دینی شب قدر در مصلی نمازجمعه لامرد با حضور پرشور مردم و با سخنرانی حجت الاسلام علی حسین زاده امام جمعه لامرد برگزار شد.
بارگاه مطهر شهدای گمنام نیز، میزبان عزاداران لامردی بود و مردم تا سحرگاهان به راز و نیاز با خدای خویش پرداختند.
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