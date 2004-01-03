نمايندگان مجلس ديدگاههاي قانوني خود را براي محاكمه صدام ارائه كنند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري كويت (كونا)، كميته امور قانونگذاري كويت امروز(شنبه) ازنمايندگان مجلس خواست تا ديدگاههاي قانوني خود را درخصوص موارد اتهامات وارده عليه صدام ديكتاتورسابق عراق و افرادي كه قراراست با وي به خاطر جناياتي را كه دردوران حمله به كويت در سال 1990 عليه اين كشورمرتكب شده اند،جمع آوري كرده وآن را به اين كميته امورقانونگذاري ارائه كنند .

مخبر كميسيون دكتر "وليد الطباطبائي" پس از نشست خود با اعضاي اين كميته درگفتگوي مطبوعاتي به خبرنگار گفت : اعضاي اين كميته توافق كردند با ارائه درخواستي به مجلس نمايندگان براي بررسي اين موضوع آنها را موظف كنند تا نظرات قانوني خود درباره محاكمه صدام اعلام كنند زيرا ديكتاتور سابق عراق دومين فاجعه انساني را درآگوست سال 1990 يعني حمله به كويت را مرتكب شد كه اين امرموجب كشته شدن شماري از بيگناهان و تخريب ساختارهاي زير بنايي اين كشورشد .