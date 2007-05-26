به گزارش خبرگزاری مهر در بخش افتتاحیه این همایش سخنرانی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران و سخنرانی آقای هاشمی نیک پژوهشگر حوزه‏ آسیای جنوب شرقی و نمایش فیلم کوتاه از سخنرانی پروفسور العطاس ارائه خواهند شد.

در بخش اول همایش دکتر توسلی، مصطفی ملکیان، ناصر فکوهی و حجه الاسلام میرباقری سخنرانی خواهند داشت.

در بخش دوم رضا منصوری، خسرو باقری، حمید رضا جلائی ‏پور و مقصود فراستخواه سخنرانی می کنند و پس از آن میزگردی با شرکت اعضاء هیأت رییسة این بخش ارائه می‌شود.

تقی آزاد ارمکی، نعمت ‏الله فاضلی، سارا شریعتی و غلامرضا ذاکرصالحی سخنرانان بخش پایانی این همایش هستند.

العطاس در حدود 1928 در اندونزی، در خانواده ای فرهنگی و مذهبی به دنیا آمد. او در سال 1962 در دانشگاه آمستردام هلند رساله دکترایش را با نام «تاملاتی دربارۀ تئوری های مذهبی» در رشته جامعه شناسی گذراند و پس از آن در حدود نیم قرن در دانشگاههای مالزی به تدریس جامعه شناسی و مباحث توسعه در جنوب شرقی آسیا پرداخت.