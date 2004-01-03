طرح اعضاي شيعه شوراي حكومت انتقالي عراق در صورت عدم امكان برگزاري انتخابات

به گزارش خبرگزاري مهر ، روزنامه القبس كويت نوشت كه اعضاي شيعه در شوراي حكومت انتقالي يك طرح جايگزين را تهيه كرده اند كه در صورتي كه سازمان ملل متحد ، عدم امكان برگزاري انتخابات عمومي براي تشكيل اعضاي مجلس ملي انتقالي را در عراق تاييد كند ، اين طرح اجرا شود.

به نوشته القبس بر اساس اين طرح پيشنهادي كه با موافقت اعضاي سني و اكراد نيز همراه شده است : عمر كانديداها از 30 سال كمتر نباشد، نامزدها نبايد از بعثي ها يا اعضاي سابق دستگاه هاي امنيتي وابسته به رژيم سابق عراق باشند، نامزدها داراي مدرك دانشگاهي از ليسانس به بالا باشند، كميته اي متشكل از 15 تن در هر استان تشكيل شود تا مسووليت ثبت اسامي نامزدهايي را كه شرايط بالا را دارا هستند ، به عهده گيرد ، شوراي حكومت انتقالي 5 تن از اعضاي كميته مذكور را انتخاب كند ، شوراهاي شهركه از عناصر بعثي پاكسازي شده اند 5 تن و روساي عشاير و علماي ديني در استان ها و مناطق عراق نيز 5 تن ديگر اين كميته را انتخاب كنند.

يك منبع آگاه به روزنامه القبس در مورد امكان ادامه فعاليت شوراي حكومت انتقالي پس از تشكيل مجلس ملي انتقالي اظهار داشت كه جرمي گريسنتوك سفير انگليس ، امكان بررسي ادامه فعاليت شوراي حكومت انتقالي را با ضرورت گسترش تركيب آن براي پذيرش تمام طيف هاي سياسي كه در حال حاضر در اين شورا حضور ندارند ، مطرح كرده است .



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