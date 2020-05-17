۱۶ درصد دانش آموزان کرمانی در مدارس حضور یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد اسکندری‌نسب ظهر یکشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان کرمان بیان داشت: با شیوع بیماری کرونا و تعطیلی مدارس، آموزش و پرورش از طریق برنامه‌های آموزشی سیما و همچنین به صورت مجازی آموزش‌ها را به دانش‌آموزان ارائه کرد ضمن اینکه مدت زمان تعطیلی مدارس مشخص نبود بنابراین آموزش و پرورش شبکه مجازی شاد که مختص به آموزش و پرورش بود را راه‌اندازی کرد.

وی با بیان اینکه شبکه شاد حتی در زمان بازگشایی مدارس هم می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، افزود: در حال حاضر ۱۰۰ در صد مدیران مدارس، ۸۹ درصد معلمان و ۶۵ درصد دانش‌آموزان در شبکه شاد حضور دارند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: روز ۲۷ اردیبهشت سال جاری حدود ۱۶ درصد از دانش‌آموزان جهت رفع اشکال در مدارس سطح استان حضور پیدا کردند که این آمار نشان می‌دهد آموزش مجازی مؤثر واقع شده است.

اسکندری‌نسب تصریح کرد: از ۱۷ خرداد ماه سال جاری امتحانات نهایی برای دانش‌آموزان پایه دوازدهم با رعایت تمهیدات بهداشتی برگزار خواهد شد تا این دانش‌آموزان برای کنکور آماده شوند.

وی یادآور شد: هفت هزار و ۷۰۰ مدرسه در سطح استان وجود دارد که حدود هزار و ۶۳۹ مدرسه را طی روز گذشته مورد بازدید قرار دادیم همچنین حدود ۹۰۰ فیلم آموزشی در حوزه ابتدایی ارائه شده و در اختیار شهرستان‌ها، مناطق روستایی و مناطق حاشیه شهر کرمان قرار گرفته است.

انتقاد از پوشش ضعیف اینترنت در برخی مناطق استان کرمان

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان با اعلام نارضایتی از پوشش اینترنت در بعضی مناطق یادآور شد: در خصوص پوشش دهی اینترنت با مشکل مواجه هستیم که اگر این مشکلات مرتفع شود پوشش بیشتری در رابطه با آموزش از طریق فضای مجازی خواهیم داشت ضمن اینکه برخی مشکلات هم ناشی از عدم داشتن گوشی هوشمند در خانواده‌ها بود که پیشنهاد می‌کنم چند عدد تبلت برای خانواده‌های کم بضاعت تهیه شود.

اسکندری نسب در بخشی از سخنان خود به پرداخت پاداش بازنشستگی اشاره کرد و یادآور شد: در حال حاضر پیش‌بینی می‌شود مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال پاداش بازنشستگان ما است که این پول باید از محل فروش املاک تأمین شود در شرایطی که بر طبق برآورد از محل فروش املاک تنها ۲۰ میلیارد تومان عاید آموزش پرورش می‌شود ضمن اینکه هزینه مدرسه سازی نیز باید از همین محل تأمین شود.

وی اظهار داشت: تعداد هزار و ۵۲۱ سرویس بهداشتی برای مدارس باید ساخته شود بیش از هزار دستشویی نیاز به ترمیم و بازسازی دارد همچنین هزار و ۳۶۲ آبخوری در مدارس باید ساخته شود که تا قبل از شروع سال تحصیلی جدید باید به آن توجه شود.