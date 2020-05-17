کمک ۴۰ میلیارد ریالی اتاق بازرگانی استان سمنان به ستاد کرونا

به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر جمعهای ظهر یکشنبه در جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت به میزبانی اتاق بازرگانی استان سمنان ضمن بیان اینکه به همت اعضای اتاق بازرگانی سمنان تاکنون ۴۰ میلیارد ریال برای خرید تجهیزات بیمارستانهای درگیر کرونا در استان کمک شده است، اظهار داشت: حجم این کمکها تا مرحله کنترل و مهار کرونا ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه برای تحقق شعار سال و جهش تولید همکاریهای دولت و بخش خصوصی برای گرهگشایی از مشکلات بخش صنعت، باید تداوم داشته باشد، تصریح کرد: طی سال گذشته ۱۲ جلسه گفتگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی برگزار شد.
رئیس اتاق بازرگانی سمنان با تأکید بر اینکه تصمیم سازی درست و منسجم در پیکره حاکمیت میتواند بسیاری از موانع پیش روی تولید را بردارد، افزود: در این مدت موفقیتهای قابلتوجهی باهدف رونق تولید و کمک به بخش صنعت و تولید در استان کسب شد.
جمعهای بابیان اینکه طی سال گذشته ۲۹ جلسه کارشناسی زیرمجموعه جلسات گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استان سمنان برگزار شد، یادآور شد: برگزاری جلساتی ازایندست تأثیر شایانی بر برگزاری هرچه بهتر نشست گفتگوی دولت با بخش خصوصی داشت.
وی با اشاره به اینکه ۱۹ مصوبه ملی و ۱۷ مصوبه استانی در این جلسات به تصویب رسید، بیان کرد: تاکنون ۲۶ درصد از مصوبههای ملی و ۷۶ درصد از مصوبههای استانی در گام اجرایی قرارگرفته است.
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