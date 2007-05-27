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۶ خرداد ۱۳۸۶، ۱۱:۵۲

کوتاهی ایران خودرو در تحویل 1100 دستگاه آمبولانس

کوتاهی ایران خودرو در تحویل 1100 دستگاه آمبولانس

معاون وزارت بهداشت گفت: بر اساس قرارداد منعقده میان وزارت بهداشت و شرکت ایران خودرو برای تحویل 1200 دستگاه آمبولانس، تا کنون فقط 100 دستگاه آن تحویل شده است.

دکتر رحمت الله حافظی در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر علت تاخیر در اجرای قرارداد از سوی شرکت ایران خودرو، گفت: علت این تاخیر باید از مدیران ایران خودرو سئوال شود که چرا تا کنون نسبت به تحویل آمبولانس ها اقدام نکرده اند.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت در ارتباط با آخرین وضعیت این قرارداد و اقدامات و پیگیری های وزارت بهداشت برای تحویل آمبولانس ها از سوی ایران خودرو، تصریح کرد: طبق آخرین مکاتباتی که داشته ایم، قرار شده است از ماه آینده (تیر) ، طی 5 ماه ، هر ماه 400 شاسی بنز از کشور آلمان وارد شود و ایران خودرو نیز نسبت به تحویل آنها اقدام کند.

حافظی در عین حال به توان ایران خودرو برای مونتاژ و تحویل ماهانه 120 تا 140 دستگاه آمبولانس اشاره کرد و افزود: درخواست کرده ایم برای اینکه آمبولانس ها به موقع تحویل وزارت بهداشت شود، از سایر شرکت های خودروساز برای مونتاژ آمبولانس ها کمک گرفته شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت در پاسخ به اینکه چه تعهدی برای عدم تاخیر دوباره تحویل آمبولانس ها از سوی ایران خودرو وجود دارد، گفت: طبق قرارداد، ضرر و زیان تاخیر در تحویل آمبولانس ها باید پرداخت شود. 

کد مطلب 492777

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