کوتاهی ایران خودرو در تحویل 1100 دستگاه آمبولانس

دکتر رحمت الله حافظی در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر علت تاخیر در اجرای قرارداد از سوی شرکت ایران خودرو، گفت: علت این تاخیر باید از مدیران ایران خودرو سئوال شود که چرا تا کنون نسبت به تحویل آمبولانس ها اقدام نکرده اند.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت در ارتباط با آخرین وضعیت این قرارداد و اقدامات و پیگیری های وزارت بهداشت برای تحویل آمبولانس ها از سوی ایران خودرو، تصریح کرد: طبق آخرین مکاتباتی که داشته ایم، قرار شده است از ماه آینده (تیر) ، طی 5 ماه ، هر ماه 400 شاسی بنز از کشور آلمان وارد شود و ایران خودرو نیز نسبت به تحویل آنها اقدام کند.

حافظی در عین حال به توان ایران خودرو برای مونتاژ و تحویل ماهانه 120 تا 140 دستگاه آمبولانس اشاره کرد و افزود: درخواست کرده ایم برای اینکه آمبولانس ها به موقع تحویل وزارت بهداشت شود، از سایر شرکت های خودروساز برای مونتاژ آمبولانس ها کمک گرفته شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت در پاسخ به اینکه چه تعهدی برای عدم تاخیر دوباره تحویل آمبولانس ها از سوی ایران خودرو وجود دارد، گفت: طبق قرارداد، ضرر و زیان تاخیر در تحویل آمبولانس ها باید پرداخت شود.