۳ تا ۵ برابر ظرفیت مراتع خوزستان چرای دام صورت می گیرد

حاجی عالی محمودی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به اینکه افرادی که قصد استفاده از مراتع را برای چرای دام دارند باید پروانه داشته باشند، بیان کرد: متأسفانه در استان خوزستان سه تا پنج برابر ظرفیت مراتع، چرای دام انجام می‌شود.

وی افزود: خیلی از مشکلات موجود در این زمینه مربوط به احشام استان‌های دیگر از جمله اصفهان، لرستان و چهارمحال و بختیاری است که وارد خوزستان می‌شوند.

رئیس اداره مراتع اداره کل منابع طبیعی خوزستان تصریح کرد: در نقاط گلوگاه‌های کوچ عشایر خوزستان، کنترل و نظارت لازم را داریم؛ همچنین در مراتع به ازای هر دام غیرمجاز (فاقد پروانه یا مازاد بر پروانه) بر اساس نرخ سال گذشته ۲۲۰ هزار تومان جریمه لحاظ می‌شود.

عالی محمودی با اشاره به اینکه سختگیری‌های منابع طبیعی برای حفاظت از مراتع به دلیل حفظ آب و خاک و همچنین جلوگیری از بروز سیل است، عنوان کرد: یکی از پروژه‌های مهم در حال اجرا، تقسیم‌بندی مراتع استان است؛ وقتی دام یا دامدار در مراتع زیاد باشد آن وقت رقابت برای بهره‌برداری و استفاده از حداکثر ظرفیت مرتع افزایش پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: در مراتع مشاعی، تخریب مرتع صورت می‌گیرد که بهترین راهکار جلوگیری از این کار تقسیم‌بندی مرتع است تا شُرکا طی یک کار رقابتی برای استفاده بیشتر خود نسبت به اصلاح و احیای مرتع اقدام کنند.

رئیس اداره مراتع اداره کل منابع طبیعی خوزستان به لزوم حفظ آب و خاک و جلوگیری از فرسایش خاک اشاره کرد و گفت: رعایت اصول مرتع‌داری و چرای دام بر اساس ظرفیت مراتع باعث ایجاد پوشش گیاهی می‌شود ضمن اینکه در ادامه پوشش گیاهی نیز منجر به ذخیره آب می‌شود.

محمودی بیان کرد: اگر گیاهی در مراتع نداشته باشیم، هنگام بارش باران قطرات باران به ذرات خاک خورده و آن را می‌برد؛ اگر آب باران گل آلود باشد یعنی در بالادست تخریب مرتع صورت گرفته ولی اگر آب آن زلال باشد یعنی اینکه مدیریت مراتع رعایت شده است.

وی به تقسیم گردش آب در طبیعت با حفظ مراتع اشاره کرد و یادآور شد: وقتی پوشش گیاهی باشد، روان آب‌ها کاهش و گیاهان به خوبی از آن استفاده می‌کنند.

رئیس اداره مراتع اداره کل منابع طبیعی خوزستان با اشاره به اینکه تولید گیاهان دارویی و محصولات فرعی نیز از فواید حفاظت از مراتع هستند، بیان کرد: مراتع فقط برای چرای دام و یا تولید علوفه نیست بلکه سه‌چهارم ارزش‌های آن زیست‌محیطی و اکولوژیکی و تنها یک‌چهارم آن برای تولید علوفه است.