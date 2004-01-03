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۱۳ دی ۱۳۸۲، ۲۰:۱۲

مفتي بيت المقدس :

قانون منع حجاب در فرانسه نشانه دخالت آشكار اين كشور در امور ديني است

شيخ عكرمه صبري با تاكيد بر لزوم حفظ حجاب ، اقدام دولت فرانسه را در تصويب قانون منع حجاب نشانه دخالت آشكار اين كشور در فرايض ديني مسلمانان توصيف كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه القبس كويت ، شيخ عكرمه صبري تاكيد كرد فرانسه نبايد مانع آزادي انجام فرايض ديني در اين كشور شود و همه پيروان اديان بايد براي عبادت و انجام فرايض ديني خود آزاد باشند.
وي بر مخالفت علماي فلسطيني با قانون منع حجاب تاكيد كرد و خواستار لغو اين قانون شد اين در حالي است كه شيخ الازهر در اقدامي غافلگير كننده ضمن حمايت از اقدام دولت فرانسه در تصويب قانون منع حجاب ،  تبعيت زنان و دختران مسلمان را از اين قانون به دليل قرار گرفتن آنها در شرايط اضطراري موجه توصيف كرد. در پي اين  موضع گيري ، علما و اساتيد دانشگاه الازهر مصر خواستار بركناري وي شدند.

 

کد مطلب 49279

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