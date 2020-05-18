احتمال تغییرات در نحوه اداره آکادمی باشگاه استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، آکادمی باشگاه استقلال که در چهار رده نونهالان، نوجوانان، جوانان و امید تیم هایی دارد که در رقابتهای قهرمانی تهران حضور داشتند و تیم امید این باشگاه مجوز حضور در لیگ قهرمانی کشور را دریافت کرد، ممکن است با تغییراتی مواجه باشد.

آکادمی باشگاه استقلال در حال حاضر به صورت مدیریتی اداره می شود و در سالهای گذشته هم یکی از پیشکسوتان این تیم مدیریت آن را بر عهده داشته است و مدیر کنونی آن هم اصغر حاجیلو می باشد.

احتمال اینکه با ایجاد تغییراتی آکادمی استقلال به صورت هیات امنایی و با حضور چند پیشکسوت در راس آن اداره شود وجود دارد. چنانچه این اتفاق بیفتد تنها یک نفر از اعضای این هیات امنا به عنوان مدیر فنی آکادمی در راس حضور پیدا خواهد کرد.