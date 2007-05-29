خانه رمدانی ساری مرمت و احیا می شود

معاون حفظ و احیا سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری مازندران در گفتگو با مهر افزود : خانه رمدانی از دو بخش قاجاری و پهلوی تشکیل شده که بخش جنوبی آن که متعلق به عصر قاجاری است و دارای سر درب بسیار زیبایی است .

مهدی ایزدی تصریح کرد : این بنا به مرور زمان بر اثر عوامل انسانی چون الحاقات نامناسب ،عدم نگهداری صحیح و متروک بودن و عوامل طبیعی چون رطوبت صعودی و نزولی، شکستگی سفال و پوسیدگی چوب ها و از بین رفتن کف پوش ها مورد تخریب قرار گرفته است .

وی یاد آور شد: با تملک خانه رمدانی توسط سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری مازندران در سال 83 بودجه ای برای احیا و مرمت بنا توسط این سازمان تعیین شد که بنا به نظر و ارزیابی کارشناسان این مجموعه بنا مورد ارزیابی قرار گرفت و طی دوره های متعدد بازسازی شد.

ایزدی خاطرنشان کرد : بنای یاد شده هم اکنون مراحل اصلی مرمت را پشت سر گذاشته تا از آن برای اهداف فرهنگی بهره برداری شود و کارهای نهایی آن نیز به زودی پایان می یابد.