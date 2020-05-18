تعداد مبتلایان به کرونا در خراسان شمالی به ۱۷۱۹ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی سید احمد هاشمی گفت: اگر بخواهیم به سمت نزولی شدن آمار مبتلایان پیش برویم، رعایت پروتکلهای وزارت بهداشت، همکاری همه جانبه مردم و رعایت فاصله گذاری اجتماعی بخصوص در صنوف ضروری است.
وی با اشاره به کاهش میزان بستری افراد مبتلا به کرونا در بیمارستانهای خراسان شمالی افزود: افزایش تعداد نمونهگیریهای سرپایی در چند روز اخیر، بی تفاوتی نسبت به رعایت مسائل بهداشتی و رعایت نکردن فاصلهگذاری اجتماعی از دلایل افزایش آمار مبتلایان است.
هاشمی تاکید کرد: تغییر رفتار افراد در سطح جامعه در شرایط شیوع بیماری کووید ۱۹ نگران کننده است و کار ما را مشکلتر میکند.
هاشمی با بیان اینکه هنوز جامعه درگیر مبارزه با کرونا است، بر پرهیز از تجمعات و ترددهای غیر ضروری و رعایت مسائل بهداشتی تاکید کرد.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: با اعلام نتایج قطعی آزمایشهای انجام شده، تا ظهر ۲۹ اردیبهشت، ۱۷۱۹ نفر در خراسان شمالی به ویروس کرونا مبتلا شده و تعداد فوتیها نیز به ۱۱۰ نفر افزایش یافت.
سید احمد هاشمی در توضیح آمار مبتلایان قطعی این بیماری به تفکیک شهرستانها نیز اظهار داشت: در شهرستانهای بجنورد ۸۶۷ نفر، شیروان ۲۰۱ نفر، فاروج ۱۰۸ نفر، مانه و سملقان ۱۷۴ نفر، جاجرم ۵۰ نفر، گرمه ۳۳ نفر، راز و جرگلان ۱۱۱ نفر و اسفراین ۱۷۵ نفر بطور قطعی به بیماری کووید ۱۹ دچار شدهاند. ️
وی با تقدیر از زحمات کارکنان بهداشتی و درمانی استان خاطرنشان کرد: با کوششهای شبانه روزی انجام پذیرفته تاکنون ۶۴۱ نفر از مبتلایان به این بیماری بهبود و از مراکز درمانی در سطح استان مرخص شدهاند.
وی افزود: آزمایش ۲۱۵۷ نفر از موارد مشکوک نیز منفی گزارش شده است و هم اکنون ۱۵۱ بیمار مشکوک به ابتلاء به کووید ۱۹ در بیمارستانهای سطح استان بستری هستند.
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