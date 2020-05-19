روز قدس نمایش وحدت جهان اسلام است/حمایت ازفلسطین تعطیل بردار نیست

سردار عبدالرضا آزادی معاون فرهنگی هنری سازمان بسیج مستضعفین در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر ضرورت بزرگداشت روز جهانی قدس، گفت: روز قدس روز اسلام و امت اسلامی است، این روز، روز بزرگ گذاشت آرمان فلسطین است که هیچگاه فراموش نخواهد شد و تعطیل هم نمی‌شود.

وی ادامه داد: اگر چه شیوع کرونا محدودیت‌هایی را به وجود آورده و ممکن است امسال شاهد راهپیمایی‌های مردمی گسترده مانند سال‌های گذشته نباشیم اما روز جهانی قدس در دل مردم است و مردم به هر شکلی که بتوانند و با استفاده از فضای مجازی و رسانه این روز را گرامی خواند داشت و آرمان فلسطین را زنده نگه می‌دارند و جنایت رژیم کودک کش صهیونیستی را بیش از پیش افشا می‌کنند و مظلومیت ملت فلسطین را فریاد خواهند زد.

معاون فرهنگی هنری سازمان بسیج مستضعفین تاکید کرد: آرمان فلسطین و حمایت از مردم مظلوم فلسطین تعطیل بردار نیست و حتماً ملت ایران اسلامی و امت اسلام امسال نیز به این روز مهم و آرمان آن توجه خواهند داشت و بار دیگر وحدت امت اسلام را به رخ جهانیان خواهند کشید.

سردار آزادی در ادامه درباره تأثیر انتخاب روز قدس از سوی امام خمینی (ره) بر شکل گیری محور مقاومت گفت: انتخاب روز جهانی قدس از سوی امام خمینی (ره) یک انتخاب راهبردی و تاریخی بود که صف مبارزه با ظلم و ستم را از صف سازش و تسلیم در برابر استکبار جهانی جدا کرد و به همه دنیا نشان داد که امت اسلام زنده است و مستکبرین روبه زوال و نابودی هستند و به مسلمانان یادآوری کرد که با وحدت و آگاهی می‌توان در برابر توطئه‌های استکبار جهانی ایستاد و مظلومیت ملت فلسطین را به جهانیان اعلام کرد.

وی تصریح کرد: روز قدس یک روز ملی، جهانی، تاریخی و هم روزی برای تعیین سرنوشت ملت‌های مسلمان و روز بسیار بزرگی است که باید با قدرت آن را زنده نگاه داشت.