خبرگزاری مهر، گروه بین الملل – مرتضی رحمانی: فلسطینیها امسال هفتاد و دومین سالگرد روز «نکبت» را برگزار کردند. در روز ۱۵ ماه می ۱۹۴۸ (۲۵ اردیبهشت ۱۳۲۷) و تقریباً شش ماه پس از قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل مبنی بر تشکیل موجودیت رژیم صهیونیستی، «مجمع موقت ملی اسرائیل» تشکیل رژیم صهیونیستی را اعلام کرد که از آن با عنوان «روز نکبت» یاد میشود.
اکنون در هفتاد و دومین سالگرد این روز قرار داریم و شاهد تحولاتی سریع پیرامون این رژیم هستیم؛ از سویی اختلافات درون حزبی سیاستمداران اسرائیلی و از سوی دیگر انزوای بیش از پیش این رژیم بیانگر از رفتن عمق امنیتی و امنیت پیرامونی رژیم هستند.
این در حالی است که پشتیبانان همیشگی این رژیم، از جمله ایالات متحده، از هیچ تلاشی برای مشروعیت بخشی جنایات صهیونیستهای فروگذار نکردهاند.
در همین ارتباط، خاخام دیوید وایس، سخنگوی انجمن یهودیان ضد صهیونیسم آمریکا، نظرات خود را با خبرگزاری مهر در میان گذاشته است که در ادامه میآید؛
*به اعتقاد شما اکنون که ۷۲ سال از اشغالگری اسرائیل میگذرد، این رژیم از منظر سیاسی، اجتماعی و هویتی در چه وضعیتی قرار دارد؟
پیش از آنکه به این سوال پاسخ دهم، میخواهم دیدگاه خود را به عنوان یهودیان ارتدکس بیان کنم. ما با صهیونیسم مخالف هستیم زیرا صهیونیسم یک فلسفه ضد یهودی برای ساختن سرزمینی مستقل برای یهودیانی است که با حکم الهی در تبعید به سر میبرند؛ و این رفتار درست بر عکس حکم خداوند است. علاوه بر این، این سرزمین با ارتکاب انواع جنایات علیه مردم فلسطین تأسیس شده است و این نیز نقض آشکار قوانین مذهبی یهود نسبت به انسانهای دیگر است. ما از «دو کشور برای دو ملت» حمایت نمیکنیم، بلکه از بازگشت کل سرزمینهای اشغالی به مردم فلسطین پشتیبانی میکنیم. ما اعتقاد داریم که یهودیان غیرنظامی حامی صلح قادر خواهند بود تحت پرچم کشور فلسطین با آرامش زندگی کنند.
رژیم صهیونیستی در طول ۷۲ سال اشغالگری فازهای مختلفی را پشت سر گذاشت است؛ از جنگ با کشورهای همسایه گرفته تا مذاکره با فلسطینیان با هدف «راه حل دو کشور» (البته این مذاکرات با هدف اصلی خود نبوده و صهیونیستها به طور همزمان به شهرک سازی بیشتر مشغول بودهاند). با تضعیف دورنمای طرح صهیونیستی «ایجاد دو کشور»، ما به زودی شاهد فشار بیشتری برای تأسیس یک کشور واحد دموکراتیک، با اقلیت یهودی خواهیم بود. اسرائیلیها به خوبی بر این امر واقف هستند و به همین دلیل است که نتانیاهو و هم حزبیهای وی در حال تلاش برای تصویب قوانینی هستند که اسرائیل را به عنوان کشور ملت یهود اعلام کنند. هرچند، این رفتار مسخره است زیرا او هرگز نمیتواند ادعای نمایندگی یهودیت یا مردم یهود را داشته باشد، خواه آنها در داخل یا خارج کشور خود زندگی کنند.
*بحران سیاسی و اختلاف جریانهای سیاسی اسرائیل و نیز از بین رفتن عمق امنیتی و امنیت پیرامونی رژیم اسرائیل نشان دهنده چیست؟
پیش از هر چیز، فراموش نکنید که خداوند متعال در تورات مقدس میفرماید: «چرا از کلام خدای خود سرپیچی میکنید؟ وقتی که در آن موفق نخواهید شد! «(۱۴:۴۱). رفتار برخلاف دستور تورات و تشکیل کشور یهودی و یا ظلم به دیگران، هیچگاه به ثمر نخواهد نشست.
بخشی از اختلافات سیاسی بر سر ملحق کردن یهودیان مذهبی به ارتش است. تمام احزاب سکولار مصمم هستند که مذهبیون را به ارتش وارد کنند؛ اختلاف آنها بر سر این است که ایشان را به زور وادار به این کار کنند یا به آرامی عادتشان دهند. متدینین همیشه از خدمت در ارتش امتناع ورزیدهاند زیرا با مفهوم کشور مستقل اسرائیل و جنگ افروزیهای آن مخالف هستند. اعتراضات مداوم درباره این موضوع صورت گرفته است، و ما نیز درخواست خود به سازمان ملل متحد برای تجدید نظر در این رابطه را داشتهایم.
همانطور که پیشتر نیز گفتم، نظر تورات با تمام احزاب سیاسی رژیم اسرائیل و به طور کلی با تبدیل آن به یک کشور مستقل مخالف است. جوامع ما که در سرزمین مقدس ساکن هستند، از شراکت در به وجود آمدن غیرمشروع کشور مستقل اسرائیل و جنایات این رژیم امتناع میورزند. ما همواره بر این باور هستیم که اشغال غیرقانونی باید هر چه سریعتر و به طور مسالمتآمیز کاملاً برچیده شود.
*نقش انگلیس در ایجاد اسرائیل و نیز آمریکا در تکمیل پروژه دولت صهیونیسم و حمایت مالی و نظامی از آن را چگونه ارزیابی میکنید؟
متأسفانه صهیونیستها توانستهاند حمایت کشورهای زیادی را جلب کنند. آنها همواره از موضوع هولوکاست و تاریخ طولانی آزار و اذیت یهودیان سو استفاده کرده تا دیگران را متقاعد کنند که یهودیان به کشور مستقل خود احتیاج دارند. این همان چیزی است که به آنها این امکان را میدهد تا ضمن چشم پوشی از موقعیت یهودیان معتبر مذهبی در سرزمین مقدس و در سراسر جهان، دولت خود را تأسیس کنند و با حمایت جهانی به رفتار خود ادامه دهند. ما امیدواریم که این روایت دروغین بیش از این مورد قبول جهانیان واقع نشود، بلکه جهان حقیقت را ببیند و به حمایت از این رژیم نامشروع جنایتکار پایان دهد. این تغییر، با کمک خداوند متعال، میتواند به برچیده شدن سریع و مسالمتآمیز اشغال فلسطین کمک کند.
*تلاشهای نظامی رژیم صهیونیستی برای ایجاد بازدارندگی در مقابل مقاومت فلسطین و لبنان با خرید سامانههای گنبد آهنین به کجا رسیده است؟ آیا این رفتار به نجات تل آویو کمک میکند؟
هرچند رژیم صهیونستی تا حدودی در این زمینه موفقیتهایی بدست آورده، تلفات و خسارات نظامی وحشتناکی را نیز متحمل شده است. با این وجود، آنها هرگز قادر به جلوگیری از آزادسازی مردم فلسطین نخواهند بود و نمیتوانند از یک اشغال به اصطلاح واقعاً موفق لذت ببرند. همانطور که گفته شد، این رژیم هیچگاه در نافرمانیهای خود از خدای متعال به موفقیت نخواهد رسید.
بیایید ابتدا تاریخ اخیر فلسطین را بررسی کنیم؛ چه افرادی دیگر برای چنین مدت طولانی تبعید شدهاند و هنوز هم وضعیت پناهندگی را حفظ میکنند، و (به صورت جمعی) از پذیرش تابعیت یا زندگی راحت در جای دیگر امتناع میورزند؟ از دیدگاه یهودیان مذهبی و با توجه به عنایات خداوند در امور جهان، عزم پایدار فلسطین نشان میدهد که خدای متعال هرگز در این مسیر به صهیونیستها توفیق نخواهد داد. این امر در آیهای که در سوال دوم به آن اشاره کردم نیز به خوبی مشهود است. «شورش علیه خداوند متعال موفق نخواهد شد.»
*روند عادی سازی روابط با اسرائیل از سوی برخی کشورهای عربی شتاب گرفته است و از مرحله پنهان وارد روند آشکارسازی شده است؛ این گونه اقدامات اسرائیل را چگونه ارزیابی میکنید؟
ما در مورد انگیزههای سیاسی رژیم صهیونیستی اطلاع نداریم و نمیتوانیم در مورد آن اظهار نظر کنیم، اما پر واضح است که ایشان به دنبال صلح و ارتباط با یک بخش از جهان عرب و مسلمان هستند تا همه به یکباره در برابر آنها قرار نگیرند.
*انتقال سفارت آمریکا به قدس و طرح آمریکایی معامله قرن تا چه اندازه توانست کفه تحولات را به نفع رژیم اشغالگر و تثبیت و مشروعیت آن تغییر دهد؟
ما بر این باور هستیم که انتقال سفارت آمریکا از تلآویو به قدس اقدامی غمانگیز بود. این امر به رژیم صهیونیستی احساس مصونیت از مجازات میدهد که اکنون میتواند به اشغال هرچی بیشتر اراضی فلسطین روی بیاورد و از سوی دیگر نیز مهر تأیید آمریکا را بر روی کارهای خود داشته باشد. هرچند، بسیاری از آمریکاییها از این اتفاق راضی نیستند و اگر ایشان به اندازه کافی از این بی عدالتیها آگاه شوند، سرانجام میتوان ورق را برگرداند و چنین اعمالی را خنثی کرد.
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