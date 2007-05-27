تنگناهای اداری باید در سفر استانی هیئت دولت حل شود

حمید سعادت در حاشیه دیدار مردم نجف آباد با دکتر احمدی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهرگفت : بسیاری از تنگناهای اداری در استان وجود دارد که نیازی به بودجه و هزینه ندارد اما باید در خصوص آنها تصمیم گیری شود که امید است این مسائل در هیئت دولت مطرح شود.

وی ادامه داد : مسائلی نظیر مشکلاتی که دستگاه ها در ایجاد تملک اراضی ، آب و... ایجاد می کنند از جمله این مسائل است که باید درصدر برنامه های هیئت دولت مطرح و حل شود.

نماینده مجلس شورای اسلامی در کمسیون آموزش و تحقیقات پیرامون مشکلات مردم نجف آباد گفت : مردم نجف آباد دارای توانمندی های زیادی هستند و در بخش صنعت کارآفرینی دارند اما کمبود نقدینگی باعث بروز مشکلاتی برای آنها شده است.

وی در خصوص شهرک های صنعتی این شهرستان خاطرنشان کرد : تمام تکنولوژی و صنعت ما همگام با تکنولوژی روز است اما به دلیل وجود رانت این تکنولوژی بازدهی لازم را ندارد .

سعادت یادآور شد : مردم شهرستان نجف آباد در تولید و پرورش زنبور عسل، صنایع دستی، فرش و کشاورزی نمونه هستند و در حالی که زمین های کشاورزی این شهرمحدود است ولی به لحاظ نوع برداشت بسیار متنوع عمل می شود .

رئیس جمهور ظهر امروز به شهرستان نجف آباد سفر می کند و از نزدیک با مشکلات مردم این شهرستان آشنا خواهد شد .